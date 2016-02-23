استعدادیابی ورزشی دانش آموزان در زنجان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی صبح سه شنبه در حاشیه نشست با ورزشکاران مدال آور زنجان در جمع خبرنگاران افزود: مسئولیت در هیئت های ورزشی بسیار سخت است و باید در راستای اعتلای ورزش همکاری لازم از سوی همگان انجام شود.

وی اظهار کرد: استعدادیابی رشته‌های ورزش باید در مدارس روستایی و شهری استان زنجان انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: شناسایی استعدادها از مدارس باید انجام شود و باید از دانش آموزان این کار شروع کرد چون توانایی‌های بسیار زیادی دارند که باید شکوفا شود.

حسینی تأکید کرد: در استان زنجان دانش آموزان استعدادهای خوبی در زمینه ورزش دارند که باید از این فرصت برای اعتلای رشته ورزش استان استفاده لازم را کرد.

وی گفت: مدیریت در ورزش ابراز مهم موفقیت است و باوجود منابع کم اداره کل ورزش استان زنجان با مدیریت درست توانسته فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را در همه رشته‌های ورزشی به خوبی اجرا کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان تصریح کرد: باید به بحث ورزش در مدارس توجه شود چراکه باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

حسینی تصریح کرد: ورزش مهم‌ترین ابزار برای دانش آموزان و جوانان است، چراکه باعث نشاط‌آفرینی آنها شده و ذهنشان را برای یادگرفتن تعلیم و تربیت تقویت می‌کند.

وی افزود: سازمان آموزش‌وپرورش استان باید برای اعتلای ورزش در بین دانش آموزان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد.