به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه یکشنبه در جمع مردم منطقه پردیسان قم با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات بهترین یادگاری حضرت امام برای ملت ایران است، گفت: نظام جمهوری اسلامی برپایه مردم سالاری دینی بنا شده و مردم محور و تکیه نظام هستند.

وی برگزاری هرساله انواع انتخابات در ایران را نشانه وجود مردم سالاری دانست و اظهار داشت: البته در مورد ادغام انتخابات مختلف بحث و بررسی زیاد است اما مهم این است که در کشور ایران انتخابات به طور میانگین هرساله برگزار می‌شود.



کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم ایران در همه شئون و سطوح نظام حضور فعال دارند، گفت: دشمنان نظام از موج انسانی و حضور فعالانه مردم بیمناک هستند.

وی با بیان اینکه حتی رسانه‌های غربی از حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف نظام نمی‌توانند چشم پوشی کنند، گفت: این رسانه‌ها ابتدا سعی می‌کنند با دروغ و دغل حضور مردم در صحنه را انعکاس ندهند اما بعد از مدتی مجبور به اعتراف و بازپس گیری ادعاشان می‌شوند.

حضور مردم در انتخابات اعلام وفاداری به اصول نظام است

حجت الاسلام بنایی حضور مردم را اعلام وفاداری به اصول نظام ارزیابی کرد و گفت: طبیعت انتخابات رقابت و طرفداری از افراد و سلایق مختلف است.

وی نامگذاری سال ۹۴ به نام «همدلی و همزبانی ملت و دولت» را نشانه درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری دانست و گفت: معظم له با این نامگذاری به دنبال ایجاد وحدت و همدلی میان ملت بوده و رقابت را در سایه وحدت کلمه قراردادند.

حجت الاسلام بنایی، انتخابات هفتم اسفند را مکمل حماسه آفرینی مردم قم در ۲۲ بهمن اعلام کرد و گفت: شهر کریمه اهل بیت(ع) در اعلام وفاداری به نظام و ولایت فقیه وظیفه دوچندان دارد.

وی با تأکید بر اینکه نباید حواشی و موضوعات بی‌اهمیت ما را از اهداف نظام دور کند، گفت: مردم فهیم و انقلابی قم با حضور پر شور خود در پای صندوق‌های رأی حماسه بزرگ و جاودانه ۲۲ بهمن را تثبیت خواهند کرد.

نماینده مردم قم در هشتمین دوره مجلس، آیت الله محمد مومن یکی از کاندیداهای مورد اعتماد جامعه مدرسین حوزه علمیه در انتخابات خبرگان رهبری را فردی با تقوا و یاور امام و رهبری معرفی کرد و گفت: این مرد بزرگوار ۳۶ سال متوالی است که به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان در خدمت انقلاب اسلامی بوده است.



حجت الاسلام بنایی نظر جامعه مدرسین در انتخاب اصلح را مهم ارزیابی کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند باید به کسانی رأی داد که مورد تأیید و نظر خبرگان و فرهیختگان جامعه هستند.

وی همچنین علی لاریجانی را یکی از برکات و ثمرات بی‌نظیر قم معرفی کرد و گفت: خوشبختانه با حضور ایشان قم در هشت سال گذشته به پیشرفت‌های بومی و ملی بسیار قابل توجهی دست یافته است.

کاندیدای نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دوست و دشمن نسبت به مدیریت شایسته نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اذعان دارند گفت: باید شرایطی فراهم آوریم تا زمینه رشد و توسعه قم ایجاد شود.