به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز در همایش علما، ائمه جماعات و روحانیون تهران که صبح امروز در مسجد امام صادق برگزار شد، با بیان اینکه همواره علما و بزرگان در تاریخ اسلام از پیشتازان جامعه بودند، اظهارکرد: علما در نظام جمهوری اسلامی بالاترین و بهترین نقش را ایفا کردند و حقیقتاً مصداق واقعی وارثین پیامبران هستند.

وی افزود: ما امروز در آستانه دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم. بنابراین علما و روحانیون باید مهمترین و عالی ترین نقش را برای این دو انتخابات ایفا کنند. همانطور که در همه صحنه های اجتماعی نقش خود را به درستی ایفا کرده اند.

ابراهیمی تاکید کرد: انتظاری که از علما، مبلغان و روحانیون می رود، این است که در این دو انتخابات به گونه ای نقش آفرینی کنند که باعث حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای و انتخاب اصلح شوند، زیرا علما بهترین معرف و بیانگر افراد صالح به مردم هستند.

عضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: کاری کنید که در انتخابات پیش رو یک مجلس اصولگرای حقیقی، واقعی و در خط امام و رهبری محقق بشود.

وی در پایان با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری، ستون فقرات جامعه اسلامی است، گفت: باید کاری کنیم که افراد شایسته و برجسته ای که مورد عنایت جامعتین هستند، وارد مجلس خبرگان بشوند.