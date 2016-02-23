به گزار خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، سازمان بین المللی انرژی گزارش داد: تداوم فزونی عرضه بر تقاضا جهانی نفت تا سال ۲۰۱۷ میلادی ادامه خواهد داشت و شانس کمی برای بهبود بهای نفت در کوتاه مدت وجود دارد.

همچنین توازن عرضه و تقاضا در سال ۲۰۱۷ در حالی اتفاق خواهد افتاد که مازاد تولید انباشته شده است و همچون یک عامل بازدارنده، مانع از بهبود بهای طلای سیاه خواهد بود. در همین حال، بهبود قیمت نفت با توجه به سطح فعلی آن که پایین است، بسیار سخت به نظر می رسد.

سازمان بین المللی انرژی پیش بینی کرد، تولید نفت آمریکا در سال‌جاری و آینده میلادی به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت با روند نزولی پیش خواهد رفت اما به دنبال بهبود بهای نفت، آمریکا می‌تواند در سال ۲۰۲۱ میلادی به‌عنوان بزرگترین عرضه کننده جدید نفت جهان شود.

این در حالی است که تولید نفت سبک و سنگین آمریکا در حال حاضر به دلیل بهای طلای سیاه به شدت کاهش یافته است.

در همین حال، تا سال ۲۰۲۱ میلادی ایران و آمریکا بیشترین افزایش تولید نفت در میان اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها را به خود اختصاص خواهند داد، ضمن اینکه سهم بازار نفت اوپک در این دهه با رشد اندکی به دلیل بازگشت ایران به عرصه جهانی روبرو خواهد شد و ایران می تواند جایگاه عراق را در اوپک تصاحب کند.

سازمان بین المللی انرژی معتقد است که سیاست‌های اوپک در دفاع از سهم بازار می تواند موجب کاهش درآمد اعضای خود برای مدت طولانی شود.

همچنین به دلیل کاهش قیمت نفت، بسیاری از تولیدکنندگان غیر اوپکی برای رسیدن به نقطه سر به سر با مشکل روبرو هستند و این امر موجب شده است که هزینه های خود را به شدت کاهش دهند، ضمن اینکه انتظار می رود برای دوره طولانی مدت، قیمت نفت پایین باشد.