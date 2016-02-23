به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن حملات تروریستی داعش در روز یکشنبه در سوریه را محکوم می کند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که این کشور به تلاش برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه پایبند است و از تمامی گروه ها می خواهد که درگیری ها در این کشور را متوقف کنند.

روسیه و آمریکا اخیرا با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند که آتش بس در سوریه از ۲۷ فوریه (۸ اسفند) آغاز خواهد شد.

این توافق و آتش بس در سوریه با استقبال بین المللی مواجه شده است. «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد طی بیانیه ای از توافق آتش بس در سوریه استقبال کرده و از آن به عنوان «بارقه امید» یاد کرد. دبیرکل سازمان ملل در عین حال طرف های نزاع در سوریه را به پایبندی به آتش بس دعوت کرد.