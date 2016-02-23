به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه قزوین، آیتالله عبدالکریم عابدینی در افتتاح نمایشگاه سلامت در قزوین با بیان اینکه سلامت موضوع مهم دینی است، اظهار کرد: همه عالم بستر سلامت برای انسان است و خدای متعال این بستر را برای آسایش و راحتی انسان فراهم کرده و این آدمی است که موجب برهم خوردن نظم زمین و از میان رفتن محیط زیست میشود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: جسم انسان نیاز به آرامش، سلامتی و محیطی راحت و آرام دارد تا در آن نیازهایش را تأمین نماید و خدا جسم عالم را به گونهای خلق کرده که اگر از سوی انسان دچار آسیب نشود، جسم انسان در آن از آرامش برخوردار خواهد شد.
وی افزود: اگر انسان جسم خود را با خواست خدا هماهنگ کند، سلامت او تضمین خواهد شد و هر چه بیانضباطی بشر بیشتر میشود، این هماهنگی ضعیفتر و در نهایت سلامت انسان بیشتر به خطر می افتد و باید برای عالمی که در آن زندگی میکنیم اهمیت قائل شویم.
آیتالله عابدینی با بیان اینکه جسم در اختیار روح قرار دارد، اضافه کرد: آن چه که جاودانه و ماندگار میماند، روح انسان است و سلامت جسم و روح در هماهنگی با ایمان، دین خدا و با بهرهگیری از رهآورد انبیاء الهی و وحی تأمین میشود.
امامجمعه قزوین با اشاره به اینکه سلامت جسمانی و روحانی را مدیون دین هستیم، اظهار کرد: سلامت جسمانی با هماهنگی و تعامل با عالم طبیعت و سلامت روحانی در تعامل صحیح با خالق عالم آفرینش بهدست میآید و یاد و ذکر خدا انسان را به آن هدف میرساند.
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