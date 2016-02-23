به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا اعلام کرد که بیش از ۱۸ هزار و ۳۰۰ درخواست برای حداکثر ۱۴ پست در دور بعدی کلاسهای فضانوردی این آژانس فضانوردی ارایه شده است. این درحالی است که تا پیش از این بیشترین تعداد درخواستهای ارایه شده مربوط به سال ۱۹۷۸ و ثبت ۸ هزار درخواست بود.

به نظر می رسد که با توجه به آغاز دور تازه ای از فعالیتهای اکتشافی در حوزه فضا، شمار علاقمندان به این عرصه برای حضور در مأموریتهای فضایی افزایش قابل توجهی پیدا کند.

درخواستهای جدید برای حضور در کلاسهای فضانوردی در حد فاصل ۱۴ دسامبر سال گذشته تا ۱۸ فوریه به ناسا ارایه شده است.

چالرلز بولدن مرد همه کاره ناسا درخصوص این تعداد قابل توجه درخواست گفت: البته من از اینکه این شمار قابل توجه برای شرکت در کلاسهای فضانوردی و انتخاب افراد نهایی جهت سفر به مریخ درخواست داده اند ابراز تعجب نمی کنم.

وی افزود: در نهایت تنها چند انتخاب شده نهایی که افرادی کامل و مستعد از هر نظر هستند به عنوان نسل بعدی فضانوردان ناسا برای سفر به اعماق فضا و البته مریخ برگزیده خواهند شد.

این درحالی است که رئیس ناسا خود در سال ۱۹۸۰ به عنوان یکی از ۱۹ نامزد نهایی برگزیده در یکی از کلاسهای این آژانس فضانوردی بود و حالا به عنوان مرد همه کاره آن فعالیت دارد.

اکنون ناسا در نظر دارد که در ۱۸ ماه پیش رو تمامی این درخواستها را به دقت مورد بررسی قرار داده و با انجام مصاحبه های مختلف با متقاضیان که در مرکز فضایی جانسون واقع در هوستون انجام می شود به ۱۴ فرد نهایی برسد.

از میان این افراد مسافران آینده مریخ انتخاب خواهند شد.