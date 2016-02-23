به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در جریان دویست و چهل و یکمین نشست علنی شورای اسلامی شهر تهران از همکارانش در شورا برای تلاش های انجام شده در مرحله تدوین بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران تشکر کرد و درباره ویژگی ها و تفاوت های بودجه سال آینده اظهار داشت: با همکاری همه اعضای شورا و روسای کمیسیون ها بودجه امسال ویژگی های متفاوتی داشت و اهمیت موضوع برای شهرداری تهران آنقدر بالا بود که شهردار تهران دو روز صبح و بعد ازظهر برای بررسی بندها و تبصره ها در صحن شورا حاضر شد.

وی اضافه کرد: از تفاوت های بودجه سال ۹۵ نسبت به سال جاری کاهش ۱۴ تبصره بودجه و شفاف کردن ردیف های بودجه بود.

علیرضا دبیر با اشاره به ضرورت اتمام پروژه های نیمه تمام در شهر تهران خاطرنشان کرد: در برنامه سال ۹۵ تقریبا اجازه آغاز هیچ پروژه جدیدی را به شهرداری ندادیم و کد پروژه های جدید در نهایت کمک به مساجدی بوده که با نظر شهرداران در بودجه گنجانده شد. این سیاست به منظور افزایش تمرکز بر روی اتمام پروژه های نیمه تمام در پیش گرفته شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:‌ لایحه بودجه سال ۹۵ در تاریخ ۳ اسفندماه به فرمانداری ارسال شد و در صحبتی که با معاون عمرانی فرماندار داشتم مقرر شد طبق روال در جلسه کمیته تطبیق با همراهی آقای چمران در فرمانداری شرکت کنیم و توضیحات لازم را ارائه کنیم.

وی بیان داشت:‌ بعد از برگزاری یک ماه جلسات فشرده و تصویب لایحه بودجه، جلسات مربوط به حسابرسی سازمان های شهرداری تهران از هفته آینده مجددا در دستور کار صحن شورا قرار خواهد گرفت.

دبیر در پایان با تاکید بر ضرورت مشارکت هرچه بیشتر مردم در صحنه انتخابات یادآور شد: شورای شهر برای برگزاری بهتر انتخابات در ردیف های بودجه به فرمانداری های تهران؛ ری و شمیرانات کمک ویژه ای در نظر گرفته تا انتخابات با بهترین شکل ممکن برگزار شود.