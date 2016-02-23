سرهنگ علی‌اکبر اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط و تلاش‌های انجام شده در پیشگیری از وقوع جرم نیروی انتظامی، میزان سرقت در علی‌آبادکتول نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: سرقت‌های بزرگ شامل سرقت منزل، ماشین، قطعات ماشین است و مابقی جرائم سرقت‌های خرد محسوب می‌شوند که بیشتر توسط معتادین و افراد بی‌خانمان انجام می شود.

وی بابیان اینکه بخش اعظم کشفیات سرقتی به مال‌باختگان عودت شده، اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست سال با افزایش تعداد سرقت‌های خرد مواجه بودیم و با اجرای طرح پیشگیری از سرقت و شناسایی ۱۰۰ معتاد دوره‌گرد در شهرستان و معرفی آن‌ها به کمپ توسکستان، میزان سرقت در شهرستان شاهد سیر نزولی بود.

فرمانده انتظامی شهرستان علی‌آبادکتول خاطرنشان کرد: تعدادی از این معتادان برابر ماده ۱۶ مواد مخدر برای ترک به کمپ توسکستان معرفی شد و تعدادی نیز با تعهد و تذکر آزادشده‌اند اما هم‌اکنون تحت کنترل هستند.

سرهنگ اژدری از کاهش درصد بالایی از جرائم خشن و قتل در شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون آرامش و امنیت در علی‌آبادکتول حاکم است و این تولید امنیت جز با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم با نیروی انتظامی میسر نمی‌شد.

وی از پیش‌بینی نیروهای لازم پای صندوق‌های رأی در روز جمعه نیز خبر داد و تصریح کرد: آموزش‌های لازم در راستای بایدها و نبایدهای انتخاباتی به نیروها داده‌شده و تلاش داریم هم رصد انتخاباتی خوبی داشته و هم امنیت و آرامش در فضای انتخاباتی شهرستان در پای صندوق‌های رأی فراهم شود.

اژدری همچنین به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برقراری امنیت فضای شهرستان، قبل، حین و بعد انتخابات اشاره کرد و افزود: بیشترین تلاش نیروی انتظامی بر اقدامات پیشگیرانه است و طی هفته جاری نیز افرادی که در فضای مجازی زمینه تنش در روستای محمد آبادکتول و شهر مزرعه را به وجود آورده بودند، شناسایی و با میانجیگری ریش‌سفیدان این امر قبل از ایجاد تنش در شهرستان حل‌وفصل شد.

وی به عملکرد مثبت دستگاه‌های متولی و همچنین نیروی انتظامی در فرهنگ‌سازی و آگاهی به مردم اشاره و تصریح کرد: هرچند اقدامات فرهنگی جزو وظایف ذاتی نیروی انتظامی نیست ما در این حوزه و آموزش در مساجد، مدارس و ... ورود کرده‌ایم.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان علی‌آبادکتول، آموزش‌های صیانت از خانواده سه بار در هفته برای زوج‌های جوان، آموزش در مساجد محلات هر دو هفته یک‌بار و آموزش‌های دوره‌ای توسط ضابطان و کارشناسان نیروی انتظامی در مدارس در حال انجام است.