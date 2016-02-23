پیشرفته ترین دوچرخه برقی دنیا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوچرخه های برقی به سرعت جای خود را در میان مردم باز می کنند. این دسته از دوچرخه ها به جهت آنکه از به روزترین فناوری های روز دنیا ساخته می شوند مورد توجه مردم قرار گرفته اند.

اکنون گروهی از محققان خوش ذوق در ایتالیا محصولی جدید در این عرصه ارایه کرده اند که BestiaNera Sport نام دارد.

مهمترین ویژگی این دوچرخه برقی وزن بسیار کم آن است. این محصول جدید تنها ۹.۸ کیلوگرم وزن داشته و در زمره سبک ترین دوچرخه های برقی جهان قرار دارد.

استفاده از فیبر کربنی برگ برنده محققان ایتالیایی در ارایه این محصول خلاقانه بوده است. این ابتکارعمل موجب شده تا وزن آن در مقایسه با سایر محصولات مشابه بسیار کمتر باشد.

چرخ جلو از نوع سه پره فیبر کربنی و چرخ عقب از نوع دیسکی کربنی است. در چرخ عقب همچنین باتری لیتیوم یونی سبک و کوچکی تعبیه شده که با موتور ۲۵۰ واتی پیشرفته در جفت سازی شده است.

یکی از ویژگیهای جالب توجه این محصول جدید تنظیم میزان الکتریسیته استفاده شده از باتری از طریق اپلیکیشن مخصوصی است که بر روی تلفن همراه دوچرخه سوار نصب می شود. باتری این دوچرخه برقی به ازای هر بار شارژ کامل تا ۳۰ کیلومتر الکتریسیته لازم برای کارکرد موتور برقی آن را تأمین می کند.

از آن گذشته سیستم ترمز احیاکننده عقبی این دوچرخه برقی به افزایش توان باتری کمک می کند.