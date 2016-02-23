به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت انجمن های ورزشی استان اردبیل تصریح کرد: دریاچه شورابیل هر چند ظرفیت قابل توجهی برای اسکی روی آب و جت اسکی دارد اما تاکنون به فعالیت این دو رشته ورزشی توجه نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری این دریاچه متذکر شد: ما می توانیم در سایه فعال سازی رشته های آبی زمینه جذب گردشگر در فصول بهار و تابستان را فراهم کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خواستار توجه فدراسیون انجمن های ورزشی به حمایت از رشته های ورزشی آبی در این استان شد و تأکید کرد: نباید استعدادهای موجود در استان اردبیل مورد غفلت واقع شود.

بهتاج همچنین با اشاره به بهبود آمار ورزشکاران تحت پوشش بیمه در هیئت انجمن های ورزشی افزود: در سال ۹۲ تعداد ورزشکاران بیمه شده این هیئت فقط ۱۳ نفر بود که سال گذشته به بیش از ۲۰۰ نفر و امسال به نزدیک به ۶۰۰ نفر رسیده است.

وی با تأکید به اهمیت فعالیت این انجمن به لحاظ ورزش قهرمانی و همگانی متذکر شد: می توان اغلب رشته های ورزشی موجود در این هئیت را در بین کارمندان ادارات فعال کرد و این استقبال وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خواستار فعال سازی رشته های این انجمن در شهرستان ها شد و گفت: اینکه در چهار شهرستان استان ما ورزشکار بیمه شده نداریم قابل قبول نیست و باید رشته های ورزشی در این شهرستان ها فعال شوند.

بهتاج خواستار تجهیز سایت هوایی مشگین شهر شد و از مسئولان این هیئت خواست که در شهرستان های مختلف استان با توجه به نیازهای هر شهرستان رشته های ورزشی را فعال کنند.

وی با طرح درخواستی از فدراسیون انجمن های ورزشی به ضرورت حمایت از انجمن ها و حامیان مالی اشاره کرد و متذکر شد: با توجه به فعالیت ۱۵ انجمن در این هیئت تامین هزینه اعزام به مسابقات کشوری در حد توان اداره کل نیست و لازم است فدراسیون در این راستا ما را حمایت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان معتقد است در صورتی که از اسپانسرها به شکل مطلوب حمایت شود هیئت انجمن های ورزشی برنامه های خود در استان را توسعه خواهد داد.