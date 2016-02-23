آثار منتخب ۳ بخش جشنواره «بهار» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پارسانژاد، کیانوش غریب پور، مسعود سفلایی، ناصر محمدی و محمدرضا دوست محمدی آثار بخش مسابقه رشته های عکس، پوستر و کاریکاتور جشنواره ملی «بهار» را از میان ۴۱۴ عکس، ۹۴ پوستر و ۷۷ کاریکاتور انتخاب کردند.

آثار راه یافته به بخش مسابقه این دوره از جشنواره به شرح زیر است:

عکاس های منتخب

حسین الماسی (۱ اثر)، رضا عیسی پور (۱ اثر)، امیرحسین کمالی (۲ اثر)، محمد آزادی احمدآبادی (۲ اثر)، محمد بهرامی (۲ اثر)، نیلوفر محمودیان (۱ اثر)، محمد عمارلو (۱ اثر)، مهسا غفارزاده (۲ اثر)، میثم اصغری کلیبر (۱ اثر)، میلاد حمادی (۱اثر)، مهران مرادی (۱ اثر)، محمدرضا بهمرام (۱ اثر)، مریم رستم زاده (۱ اثر)، حسین فاطمیان (۱ اثر)، حسین یونسی (۳ اثر)، صابر قاضی (۲ اثر)، حمید عزیزی خانقاهی (۲ اثر)، حمیدرضا مجیدی (۲ اثر)، حسن رضایی (۱ اثر)، امیرحسین کمالی (۲ اثر)، هادی دهقان پور (۴ اثر)، امیر بهروزی (۲ اثر)، امیر عنایتی (۲ اثر)، فاطمه سلجوقی (۱ اثر)، سید محسن سجادی (۳ اثر)، عالم برقی (۱ اثر)، امین برنجکار (۱ اثر)، عطا رنجبر زیدانلو (۱ اثر)، رضا رادپور (۲ اثر)، آرام کرمی (۱ اثر)، سعیدرضا مقصودی (۳ اثر)، حمیدرضا بازرگانی (۳ اثر)، آریا کبیر (۱ اثر)، آنیتا حسنعلی زاده (۱ اثر)، شهرام نجفی (۱ اثر)، بهزاد نعمتی (۱ اثر)، سید محمد صادق حسینی (۱ اثر)، پدرام اجتماعی (۱ اثر)، پویا بیات (۱ اثر)، سمانه شیرازی (۱ اثر)، محدثه عامری (۳ اثر)، مهدی ناظری (۲ اثر)، عرفان سامان فر (۲ اثر)، جمشید فرجوند فردا (۱ اثر)، مهدی عقیقی (۲ اثر)، ابراهیم علی پور (۲ اثر)، جواد حسن پور (۱ اثر)، علی مرادی (۱ اثر)، فردین انصاری نژاد (۱ اثر)، قدیر وقاری (۱ اثر)، محمد صالح شریفی (۳ اثر)، مهدی کرمی (۱ اثر)، مینا نوعی (۲ اثر)، نیکتا میرزایی (۱ اثر)، علیرضا رستمی (۱ اثر).

گرافیست های منتخب

شاهین اسناوندی (۱ اثر)، محمد آزاد محمدی (۱ اثر)، داریوش الله یاری (۲ اثر)، محمد تقی پور (۱ اثر)، محمدرضا آراسته (۲ اثر)، محمدعلی خلجی (۲ اثر)، محمد گل سرخی طهرانی (۱ اثر)، حسین جعفرنژاد (۱ اثر)، مرتضی نجار (۱ اثر)، معصومه خسرو آبادی (۱ اثر)، حبیب آبادی و حسن منصوری (۱ اثر)، مهرداد موسوی (۵ اثر)، خورشید حسنوند (۳ اثر)، عباس ناصری (۱ اثر)، فرید نامی (۱ اثر)، مرتضی هرآئینی (۲ اثر)، هاجر روزبهانی (۱ اثر)، امید انصاری (۱ اثر)، محسن صیدگر (۲ اثر)، رضا مروی (۱ اثر)، محدثه عامری (۱ اثر)، امین میرزاخانی (۱ اثر)، رضا عظیمی (۳ اثر)، ارسطو معظمی گودرزی (۱ اثر)، فاطمه السادات موسوی (۱ اثر)، فرزانه فلاحی (۱ اثر)، شهرام نجفی (۱ اثر)، زهرا کیانی (۱ اثر)، فائزه ناظری (۱ اثر).

کارتونیست های منتخب

جابر اسدی (۳ اثر)، ندا شجاعی (۱ اثر)، عاطفه پاریان (۱ اثر)، محمود نظری (۲ اثر)، عبدالخالق هاشم زاده (۱ اثر)، پویا عبدلی (۴ اثر)، ندا تنهایی مقدم (۲ اثر)، محمد تقی پور (۱ اثر)، حسن امیدی (۲ اثر)، میرک رسول نیا (۱ اثر)، شهرام رضائی (۲ اثر)، محمود برخورداری (۲ اثر)، مهسا اسکندری (۱ اثر)، آیت نادری (۲ اثر)، محمدعلی خلجی (۴ اثر)، فاطمه مددی (۱ اثر)، محبوبه پاکدل (۳ اثر)، پیام قلیچی (۱ اثر).

مراسم اختتامیه این دوره جشنواره، هفدهم اسفندماه در سالن شهید آوینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

بخش هنری نهمین دوره جشنواره ملی بهار با مشارکت مرکز فرهنگی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر برگزار می شود و دبیر هنری این بخش امین مختاری است.