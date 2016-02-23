نخستین کنگره «عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) قصد برگزاری اولین کنگره ملی دانشجویی با موضوع «عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران» را دارد.

ازآنجاکه یکی از چالش های مهم اقتصاد اسلامی در ایران، کاربست اقتصاد اسلامی در سیاست ها و برنامه ها و دستیابی به نتایج آن است، دانشگاهیان، حوزویان و متخصصان این حوزه دعوت می شود تا مقالات خود را در محورهای زیر به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند:

۱. اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد و اقتصاد ایران:

رویکردهای سیاست گذاران در ایران و اندیشه اقتصاد اسلامی

چالش های علم اقتصاد در ایران از نگاه اقتصاد اسلامی

نسبت سیاست های اقتصادی ایران با علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی

سیر تحول اندیشه اقتصاد اسلامی در ایران

۲. ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی:

معیارهای ارزیابی اسلامی بودن اقتصاد

روش های سنجش اسلامی بودن اقتصاد ایران چالش های سنجش اقتصاد اسلامی در ایران

اندازه گیری نفوذ دین در اقتصاد ایران

بررسی میزان اسلامیت نهاد‌های اقتصادی ایران

طراحی شاخص های سنجش اسلامیت اقتصاد

۳. ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران:

رویکردها در ساختارسازی اقتصاد اسلامی

کارکرد ساختارسازی اقتصادی ایران بر پایه اقتصاد اسلامی

چالش های ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران

اقتصاد اسلامی و آینده ساختارهای اقتصادی ایران

۴. نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی ایران:

اهداف، عناصر و نهادهای اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی

سازگاری نظام اقتصادی ایران با چهارچوب های اقتصاد اسلامی

زیرنظام های اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی

سنجش اسلامی بودن نظام اقتصادی ایران

بررسی میزان کارایی نهادهای فعلی در اقتصاد اسلامی

۵. نظریه های اقتصاد اسلامی و کارکرد اقتصاد ایران:

دولت در اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصادی دولت در ایران

بازار در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصادی مردم (مسلمانان) رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

رفتار تولیدکننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

رفتار نیروی کار در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

سنجش اسلامی بودن کارکرد اقتصاد ایران

۶. اقتصاد مقاومتی الگوی تحقق اقتصاد اسلامی در ایران:

طراحی و اجرای مدل اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی ـ ایرانی

مقایسه تطبیقی اقتصاد مقاومتی و جهانی

اقتصاد مقاومتی از نظر منابع اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

نقش منابع خدادادی در اقتصاد مقاومتی

الگوهای اقتصاد مقاومتی در مصرف و واردات

بررسی عوامل برانگیزاننده و بازدارنده اقتصاد مقاومتی نقش مدیریت شهری در اقتصاد مقاومتی

بانک، بیمه، سازمان های مردم نهاد و اقتصاد مقاومتی

تعامل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشی و عدالت بنیان

نقش دانشگاه و رسانه ها در ترویج و مطالبه فرهنگ اقتصاد مقاومتی

نقش بنگاه های مردم محور در نیل به اقتصاد مقاومتی

نقش اقتصاد مقاومتی در حفظ و صیانت سرمایه اجتماعی

۷. مدیریت و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی:

تاثیر «فقه الاداره» بر اجرای عملیاتی مدیریت اقتصاد اسلامی

استاندارد و مدیریت بهره وری از منظر اسلام

مدیریت دانش سازمانی با رویکرد «دین بنیان»: محور اجرایی اقتصاد اسلامی

مدیریت بومی سرمایه های انسانی از منظر پارادایم رشد اسلامی در بستر اقتصاد اسلامی

الگوهای بومی رهبری شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد اسلامی

«سازمان هولوگرافیک» بستر اجرای اقتصاد اسلامی

پارادایم «رهبری کوانتمی» به عنوان پارادایم اساسی در مدیریت

سازمان های مبتنی بر اقتصاد اسلامی

۸. علوم سیاسی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران:

سیاست خارجی و اقتصاد اسلامی

الزامات سیاست خارجی تحقق اقتصاد اسلامی

مصلحت و اقتصاد اسلامی

الزامات سیاست خارجی تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی و اقتصاد اسلامی

روابط بین الملل اسلامی و اقتصاد اسلامی

اقتصاد سیاسی بین الملل و اقتصاد اسلامی

فقه سیاسی و اقتصاد اسلامی

هزینه های سیاسی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران

۹. حقوق و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران:

سازوکارهای حقوقی قانونی شفافیت اقتصادی

الزامات و راهکارهای حقوقی ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی به منظور شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی

بررسی تطبیقی قوانین سایر کشور های در تدوین بانک جامع اطلاعات اقتصاد

راهکارهای حقوقی جلوگیری از رانت اطلاعاتی ـ اقتصادی

الزامات حقوقی شفافیت خصوصی سازی و واگذاری دولتی

نقش نظارت سیستمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

طراحی و استقرار مدل جامع بانکداری اسلامی

اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور

تسهیل قوانین بانکی، به منظور افزایش صادرات و حمایت از تولید ملی

راهکارهای ارتقای سلامت بانکی و جلوگیری از رانت خواری و فساد بانکی

راهکارهای حقوقی تبدیل بنگاه داری و تصرف مالکانه بانک ها به واسطه گری مالی

راهکارهای احیای حقوقی (غیر صوری) عقود شرعی در موسسات مالی

جایگاه تقنین در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قانون کار و قوانین مربوط به کارآفرینی

نقد و بررسی سیاست های تشویقی و تنبیهی لایحه قانون تجارت در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قوانین تشویقی و تنبیهی مناطق آزاد اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قوانین مالیاتی با هدف اصلاح با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

آسیب شناسی سازوکارهای حقوقی اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی سازوکارهای حقوقی اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی روند خصوصی سازی اصل ۴۴ و اجرای آن

نقد و بررسی مکانیزیم توزیع انفال و منابع طبیعی خصوصا زمین و نفت

بررسی حقوق قردادهای نفتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه

۱۰. فرهنگ و ارتباطات و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران:

نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد اسلامی

۱۱. الهیات و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران

تبیین نظام مالی اسلام بر اساس مبانی فقهی

اصول و مبانی مشارکت در فعالیت های تولیدی، تجاری و خدماتی

جایگاه عدالت در اقتصاد

آثار ربا در جامعه اسلامی

آثار شیوع معاملات باطل در جامعه اسلامی

نقش بانک در سازماندهی جریان مالی در جامعه اسلامی

ارزیابی فعالیت های بانک در تجهیز و تخصیص منابع در چهارچوب عقود اسلامی

جعل قانون در منطقه الفراغ

هماهنگی قوانین موضوعه در تنظیم جریان مالی جامعه با قوانین ثابت شرعی

این کنگره ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود و پژوهشگران محترم تا ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵ فرصت دارند مقالات خود را به رایانامه (EconCongress@isu.ac.ir) ارسال کنند.

تلفن تماس دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۰۸۱۱۴۰۴

نشانی دبیرخانه: تهران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد