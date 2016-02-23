به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پاپلی یزدی با اشاره به سومین همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران گفت: در همایش سوم، ۲۱۰ مقاله به ما رسیده که ۶۳ مقاله به این دلیل که ارتباط مستقیم با این موضوع نداشته، کنار گذاشته شده و در حال حاضر ۱۴۷ مقاله تایید شده است که ۲۴ مقاله توسط اساتید خارجی نوشته شده‌اند.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: ۷ نفر از نویسندگان مقاله از کشور فرانسه هستند که ما پنلی اختصاصی برای آنها طراحی کردیم، ۶ نفر نیز آلمانی هستند که برای آنها نیز پنل تخصصی دیده شده است.

وی با اشاره به همایش اول در سال ۹۲ خاطرنشان کرد: چند سال قبل بحث انتقال پایتخت به صورت جدی مطرح شده بود و ما با برگزاری این همایش و بررسی علمی این انتقال، نشان دادیم که این امر هیچ کمکی به کشور نخواهد کرد بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند. دستاورد آن همایش هم این بود که دولت دریافت که انتقال پایتخت از تهران به هیچ وجه به صلاح نیست.

دبیر علمی همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران با تاکید بر این مطلب که ما به طور حتم با انتقال پایتخت مخالفیم، تصریح کرد: این نظر من، نظری شخصی نیست بلکه حاصل فرآیند مطالعات گسترده اساتید داخلی و خارجی است.

پاپلی یزدی با بیان این نکته که در ۲۰ سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ طرح تحقیقاتی بزرگ درباره تهران صورت گرفته است، اظهار کرد: یک‌سوم از این طرح‌ها اجرایی شده که متاسفانه بسیاری از آنها که با سرمایه عظیم دولت صورت گرفته به صورت بخشی یعنی مربوط به سازمان یا وزارتخانه مشخصی است که دسترسی آن برای دیگران بسیار دشوار است.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: به همین دلیل ما طرحی دادیم که در استانداری نیز تصویب شد، مبنی بر اینکه دبیرخانه مطالعات تهران ایجاد شود تا همه طرح‌ها و مطالعات درباره تهران در این دبیرخانه جمع‌آوری شود.

وی تاکید کرد: این دبیرخانه هم‌افزایی ایجاد می‌کند تا این سرمایه‌ها مورد استفاده دیگران هم قرار گیرد.

جمعیت تهران از ۶۵ کشور مستقل بیشتر است

پاپلی یزدی با اشاره به وضعیت جمعیتی تهران گفت: تهران ۳ برابر لبنان جمعیت دارد و جمعیت آن از ۶۵ کشور مستقل بیشتر است، اما متاسفانه ساختار مناسبی در حد یک کشور ندارد.

دبیر علمی همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران با اشاره به کارمندان دولتی تهران نیز افزود: ما بیش از ۶۶۸ هزار کارمند دولتی داریم. کل شاغلان تهران ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر است، یعنی یک چهارم کارمندان تهران، دولتی هستند.

پاپلی یزدی تاکید کرد: همین مسئله یک بروکراسی اداری ایجاد می‌کند و یک‌سوم آلودگی تهران به دلیل همین بروکراسی است.

۳ میلیون و ۲۰۰ تردد در تهران صرفا برای امور اداری است/ روزانه ۲۵ میلیون تردد در پایتخت

دبیر علمی همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران افزود: ما روزانه در تهران ۲۵ میلیون تردد داریم که ۳ میلیون و ۲۰۰ تردد صرفا برای امور اداری است. ایران به لحاظ سرانه کارمند دولتی جزو سه کشور اول دنیاست.

پاپلی یزدی افزود: در مورد ساختار فیزیکی هم متاسفانه حریم تهران هر روز گسترش می یابد و معلوم نیست قرار است تا کجا برود. ما گاهی جاده کمربندی در بیرون شهر می زنیم اما چند سال بعد همین جاده جزو شهر می شود.

وی با بیان این مطلب که ساماندهی تهران بدون ساماندهی کشور ممکن نیست، گفت: ما در طول تاریخ ۳۳ پایتخت داشتیم که هیچ‌کدام کنار دریا نبودند لذا باید در آمایش سرزمینی به این مسائل توجه بیشتری شود.

دبیر علمی همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران ادامه داد: جمعیت تهران در حدی رسیده که مشکلات جدی را برای کشور ایجاد کرده است؛ مشکلات آب، زیست محیطی و زلزله که امیدواریم هرگز اتفاق نیفتد از مشکلات بسیار حاد تهران است که باید به آن رسیدگی شود.