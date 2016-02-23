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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۴

محمد سلطان‌حسینی عضو جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان شد

محمد سلطان‌حسینی عضو جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان شد

اصفهان – مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با حکم مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با حکم مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان انتخاب شد.

روز گذشته حسین کفعمی، عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان از سمت خود در این باشگاه استعفا داد و به همین دلیل، مسئولان باشگاه سپاهان، به دنبال پیدا کردن جایگزینی به جای وی بر آمدند.

محمد سلطان‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: پس از مذاکرات صورت گرفته دراین زمینه، بنده به عنوان عضو جدید هیئت مدیره به دلیل تخصص ورزشی‌ام انتخاب شدم.

محمد سلطان‌حسینی از ۵ بهمن سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان منصوب شد.

 

کد مطلب 3563930

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