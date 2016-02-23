به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات آزاد بین المللی قطر به میزبانی شهر دوحه روز یکشنبه گذشته به پایان رسید و نفرات البرزی حاضر در تیم های ملی نوجوانان و جوانان موفق به کسب چندین مدال ارزشمند شدند.

در این مسابقات مریم فرعی در رقابت های تیمی رده سنی نوجوانان موفق به کسب مدال طلا شد و در رقابت های انفرادی به مقام نایب قهرمانی رسید و در بخش دوبل بر سکوی دوم ایستاد.

فاطمه جمالی فر دیگر تنیس باز البرزی در رقابت های تیمی رده سنی جوانان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و در رقابت های دو نفره به مدال برنز رسید.

در بخش پسران حمید شمس در رقابت های تیمی رده جوانان به مقام سوم دست یافت و در رقابت های دو نفره نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مهدی معدن کن دیگر ورزشکار البرزی که تیم ملی نوجوانان در این رقابت ها همراهی کرد در بخش تیمی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.

رییس هیئت تنیس روی میز استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مسابقات تنیس روی میز بین المللی قطر در سطح کیفی بالایی به انجام رسید و برترین های کشورهای مختلف در رده سنی پایه در آن حضور داشتند.

علیرضا حجازیان افزود: همانطور که انتظار می رفت نفرات البرزی حاضر در تیم های پسران و دختران خوش خوب عمل کردند و تمامی آنها موفق به کسب عنوان و مقام شدند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شالکه اصلی تیم های ملی پایه کشور از البرزی ها تشکیل شده است و در رده بزرگسالان نیز تیم ملی ماه آینده در حالی عازم مسابقات جهانی می شود که نیمی از ترکیب آن البرزی است.

حجازیان در پایان گفت: حضور موفق نفرات تنیس روی میز البرز در تیم های ملی ماحصل کار آموزش و استعدادیابی است که در این سال ها به شکل جدی از سوی هیئت استان دنبال شده است و دستاوردهای آن امروز خود را در عرصه ملی نشان داده است.