اصلاحات نیازی به سخنگوی خارجی ندارد/ضرورت نجات کشور ازباتلاق رکود

به گزارش خبرنگار مهر، سالن شهید منتظرقائم دانشگاه یزد دیشب میزبان مناظره انتخاباتی میان سه کاندیدای اصلاح‌طلب و حامی دولت در غیاب کاندیدای اصولگرای یزد که در این مناظره حضور نداشت و تنها به قرائت بیانیه از سوی این کاندیدا اکتفا شد،بود.

در ابتدای این مناظره، کاندیدای حامی دولت و سفیر ایران در قطر با ارائه رزومه کاری و سوابق گذشته خود به انتقاد از اصلاح‌طلبان پرداخت و گفت: روسای اصلاح‌طلبان در شهر یزد به وعده خود عمل نکرد و بر آنچه که با من عهد بسته بود نماند و عهد شکنی کرد.

محمدجواد آسایش اضافه کرد: اصلاح‌طلبان با این رفتار خود، اخلاق دموکراسی را نا دیده گرفته و آن را شکستند که عواقب بدی برای خودشان دارد.

آسایش: ائتلاف نمی کنم

وی با بیان اینکه با اصلاح‌طلبان ائتلاف نخواهم کرد چراکه سفید به عنوان رئیس اصلاح‌طلبان در یزد با من پیمان‌شکنی کرد و برای اجماع صبر نکرد، ادامه داد: بر اساس مذاکراتی که با اصلاح‌طلبان داشتم قرار بود تا اعلام نهایی تایید صلاحیت‌ها و تا روز آخر صبر کنند اما چند روز زودتر از موعد مقرر مطلع شدم بر روی کاندیدای دیگر اجماع نظر دارند لذا من هم ائتلاف نمی‌کنم.

آسایش در ادامه خود را معلم دموکراسی خواند و بیان داشت: اصلاح‌طلبان فقط عهد شکنی با من نکردند بلکه به منش سیاسی مردم یزد هم در مهد اصلاحات توهین کردند.

وی افزود: رئیس اصلاح‌طلبان شهر یزد گفت ما اگر چوب هم بگذاریم رای خواهد آورد که من این جمله را توهین می‌دانم.

انتقاد آسایش از عدم حضور جوکار در مناظره

این کاندیدای مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه با اشاره به عدم حضور صالح جوکار به عنوان نماینده طیف اصولگرای مجلس اذعان داشت: بارها شنیدم که صلح جوکار در مناظرات شرکت نمی‌کند و اهمیتی برای این موضوع قائل نیست که من نسبت به این رویه انتقاد دارم.

وی افزود: با وجود اینکه از پیش قول حضور دادند و اکنون در این مناظره شرکت نکردند نوعی بدقولی و پیمان شکنی است و توصیه دارم که برعهد خویش بمانند.

موسوی بیوکی: عدم ائتلاف اصلاح‌طلبان شکست سختی به همراه دارد

دیگر کاندیدای اصلاح‌طلب حاضر در این مناظره هم با پیش‌بینی شکست اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات در شهر یزد گفت: اصلاح‌طلبان چون ائتلاف نکردند و اختلاف دارند باید منتظر شکست سختی در هفتم اسفند باشند.

وی با بیان اینکه ائتلاف برای طیف اصلاحات در یزد یک امر لازم و ضروری است اظهار داشت: رفتار و عملکرد رقیب ما در جبهه اصولگرایان بسیار مهندسی شده بود و موجب شد که قدرت پردازش و تحلیل را از اصلاح‌طلبان بگیرد.

وی ادامه داد: گرچه به دوستان دیگر کم لطفی شده و حق دارند از اصلاح‌طلبان و رئیس این حزب در شهر یزد دلخور باشند اما اگر پیروزی اصلاحات را بخواهیم باید ائتلاف کنیم و من حاضرم برای پیروزی اصلاح‌طلبان کنار بروم.

اصلاحات نیازی به سخنگوی خارجی و رسانه بیگانه ندارد

این کاندیدای مجلس پیرامون حمایت رسانه‌های بیگانه و انتساب برخی سخنان از سوی رسانه‌ها به طیف اصلاحات گفت: جبهه اصلاحات دارای منطق است و نیازی به ارگان سخنگوی خارجی ندارد که سایت‌ها و شبکه‌های فارسی زبان بیگانه از جانب اصلاح‌طلبان حرف بزنند یا حمایت کنند.

وی با بیان اینکه هر حرفی از سوی این رسانه‌ها اعلام شود هیچ ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد عنوان کرد: رسانه‌های بیگانه در موارد دیگر هم صحبت می‌کنند ولی چگونه است که فقط این بخش از ماجرا را می‌بینیم و توجه ویژه به این سمت قضیه داریم.

معاون پژوهشی دانشگاه یزد هم به عنوان دیگر کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس از یزد در این دور از انتخابات حضور دارد که معتقد است برای تامین امکانات دانشگاه‌ها باید از شیر نفت داخل مجلس بهره برد.

سیدمحمدتقی المدرسی اظهار داشت: با لابی‌های موجود در مجلس و تلاش در این زمینه می‌توانیم برای دانشگاه‌ها و شهر امکانات بگیریم.

وی ادامه داد: شیر نفت در مجلس است و تمامی ساختمان های دانشگاه‌ها و پردیس‌ها نیز از پول نفت احداث شده که اکنون در آن حضور داریم.

این کاندیدای مجلس با بیان اینکه اصلاح‌طلبی در خون من موج می‌زند اضافه کرد: جد ما در یزد بزرگترین اصلاح‌طلب در زمان خودش بود و من نیز با هدف فساد ستیزی سیستماتیک به این عرصه آمدم تا چندبرنامه هدفمند را در مجلس دنبال کنم.

نجات اقتصاد کشور از باتلاق رکود

وی بیان داشت: دنبال مسیری هستیم در اقتصاد کشور را از رکود و این باتلاقی که در آن گیر افتاده نجات دهیم و به رونق برسانیم ضمن اینکه باید از قبل پیش‌بینی چنین تحولاتی وجود داشته باشد و نگذاریم به باتلاق برسد.

المدرسی تاکید کرد: از دیگر اهداف من در مجلس و رسیدن به نمایندگی استان یزد افزایش قدرت خرید مردم و احیای ارزش پول ملی کشور است.

وی عنوان کرد: اردوگاه اصلاح‌طلبان نتوانسته روی یک کاندیدا به اجماع برسد و لازم است تا پاسخگویی صریح اصلاح‌طلبان و روسای این طیف در شهر یزد در این زمینه برای همگان صورت گیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه یزد افزود: ما به عنوان کاندیدای نمایندگی مردم محترم یزد در مجلس اختلافی با کسی نداریم و این موضوع روسای اصلاح‌طلب شهر یزد باید بدان پاسخ دهند که چرا اجماع نشده و ائتلافی صورت نگرفته است.

این مناظره سیاسی که با ۲۰ دقیقه تاخیر شروع شد بیش از سه ساعت به طول انجامید اما در انتهای آن به جنجال میان حامیان کاندیداها کشیده شد و حاشیه‌هایی نیز به دنبال داشت.