جام جم نوشت: روز یکشنبه ماموران یگان سپاه مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران در حال بررسی و کنترل مسافران بودند که مردی جوان را دیدند با پیژامه وارد پاویون شد و به سمت خودروی یکی از استانداران حرکت کرد. ماموران با مشاهده این صحنه و احتمال به خطر افتادن جان استاندار وارد عمل شده و خود را به خودروی وی رسانده و مرد جوان را که دور از چشم محافظان قصد باز کردن در خودرو را داشت، بازداشت کردند.



در بازرسی مرد جوان مقداری اسکناس و کارت عابربانک کشف شد. ماموران هرچه از او سوال می‌کردند که برای چه به سمت خودروی استاندار آمده است، می‌گفت من سرنشین خودرو را نمی‌شناسم. فقط صدایی به من می‌گفت به سمت او برو و با وی شوخی کن . در این مرحله همزمان با تشکیل پرونده قضایی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران، مرد جوان مورد تحقیق قرار گرفت. پسر ۲۵ساله مدعی شد، ساکن شهر شیراز است. در خانه نشسته بوده که صدایی به او گفته باید با هواپیما به تهران سفر کند، چون روح استیو جابز می‌خواهد همه دنیا را تسخیر کند و تا دو روز دیگر این روح خبیث به تهران می‌آید. می‌ترسیدم او به همه آسیب بزند، برای این که مردم را از این روح خبیث نجات دهم، تصمیم گرفتم به تهران بیایم.



وی اضافه کرد: بنابراین با پولی که در حسابم بود، بلیت هواپیما به مقصد تهران خریدم و صبح زود که همه اعضای خانواده‌ام خواب بودند، بدون این که حتی لباس‌هایم را عوض کنم، بیرون آمدم و با هواپیما از شیراز به تهران آمدم. زمانی که از هواپیما پیاده شدم، در حال پرسه زدن در محوطه فرودگاه بودم که احساسی به من گفت روح خبیث در حال نزدیک شدن به من است و باید او را شکست دهم. خود را به پاویون فرودگاه رساندم. با مشاهده یک خودروی گران قیمت، گمان کردم روح در حال پرسه زدن در آن حوالی باشد. برای این که روح استیو جابز متوجه نقشه‌ام نشود، تصمیم گرفتم با سرنشینان خودرو شوخی کنم تا در فرصتی مناسب روح را شکست دهم. کمک کنید روح خبیث همچنان سرگردان است، اگر او را نگیرید او به همه آسیب می‌رساند. من می‌خواهم همه دنیا را نجات دهم. این کار امکان ندارد مگر این که روح خبیث را شکست دهم.



با این اظهارات احتمال داده شد وی یک بیمار روانی است، بنابراین خانواده‌اش شناسایی و به دادسرا فراخوانده شدند. در تحقیقات از خانواده پسر جوان مشخص شد که پسر ۲۵ ساله از قهرمانان ورزش پینگ‌پنگ کشور بوده است. چندسالی به طور مداوم کنکور داده است و هر بار با شکست روبه‌رو شده که همین موضوع باعث بحران‌های روحی و افسردگی او شده است. او هذیان‌گویی می‌کرد و سر هر موضوع کوچکی با اعضای خانواده‌اش درگیر می‌شد و همیشه می‌گفت که می‌خواهد تهران و جهان را نجات دهد و با روح استیو جابز مقابله کند.



پزشکان پس از معاینه این پسر اعلام کرده بودند، او به بیماری مانیا و افسردگی و نیز بیماری دوقطبی مختلط مبتلا شده و بیمار روانی است و برای بهبود باید تحت درمان قرار بگیرد، در غیر این صورت ممکن است به خود و دیگران آسیب بزند. پسر جوان حتی در بیمارستان بستری شده، اما پس از چند روز از آنجا گریخته و سرگردان خیابان شده بود.



زمانی که این خانواده مدارک پزشکی جوان ورزشکار را به مرجع قضایی ارائه کردند و مشخص شد که وی قصد آسیب زدن به کسی را نداشته است، بازپرس پرونده دستور داد پسر بیمار ابتدا به پزشکی قانونی منتقل سپس برای ادامه درمانش در یک مرکز روان‌درمانی بستری شود.