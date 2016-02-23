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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

دی میستورا خبر داد؛

سازمان ملل کمیته نظارت بر توافق آتش‌بس سوریه تشکیل می‌دهد

سازمان ملل کمیته نظارت بر توافق آتش‌بس سوریه تشکیل می‌دهد

«استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق آتش بس سوریه طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در اظهاراتی از تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق آتش بس سوریه در آینده نزدیک خبر داد.

بر اساس این گزارش، دی میستورا در این ارتباط اعلام کرد: مأموریت اعضای این کمیته نظارت بر درستی اجرای تمامی بندهای توافق آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و روسیه خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: مسئولانی از سوی آمریکا و روسیه نیز بر اجرای طرح آتش بس در سوریه نظارت خواهند کرد.

گفتنی است، توافق آتش بس که قرار است از روز شنبه هفته آینده رسما عملیاتی شود، در سوریه با استقبال بین المللی مواجه شده است. «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد طی بیانیه ای از توافق آتش بس در سوریه استقبال کرده و از آن به عنوان «بارقه امید» یاد کرد. دبیرکل سازمان ملل در عین حال طرف های نزاع در سوریه را به پایبندی به آتش بس دعوت کرد.

کد مطلب 3563953

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