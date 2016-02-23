سلامن نیوز نوشت: یک دستیار دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه شاهد گفت: علائم شایع کمبود ویتامین D، شامل بی‌حوصلگی، احساس ضعف و زود خسته‌شدن، دردهای استخوانی، تیرگی پوست، تعریق زیاد سر، مشکلات روده‌ای و... است.



به گزارش سلامت نیوز، ناصر رضایی پور درباره ویتامین D اظهار داشت: متأسفانه امروزه کمبود ویتامین D در ایران و جهان بسیار شایع است.



به گفته وی سن بالای ۵۰ سال، چاقی و دور بودن از نور آفتاب از مهم‌ترین علل ایجاد کمبود ویتامین D است ولی شیوع آن در میان زنان, مردان و سنین مختلف بالا و قابل‌توجه است.



نشانه‌های کمبود ویتامین D



یک دستیار دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه شاهد افزود: علائم شایع کمبود ویتامین D، شامل بی‌حوصلگی، احساس ضعف و زود خسته‌شدن، دردهای استخوانی، تیرگی پوست، تعریق زیاد سر، مشکلات روده‌ای و... است که البته هیچ‌یک تشخیص قطعی به دست نمی‌دهند.



رضایی پور ادامه داد: مهم‌ترین و مفیدترین روش جبران این کمبود ویتامین D این است که روزانه پوست بدن خود را در معرض نور جان‌بخش خورشید قرار دهیم چون این ویتامین کمتر با تغذیه تأمین می‌شود.



معرفی غذاهای غنی از ویتامین D



رضایی پور بیان داشت: اما خوب است بدانیم که زرده تخم‌مرغ، لبنیات (به‌ویژه کره و خامه)، ماهی‌ها (به‌ویژه آزاد، تُن، کولی و حلوا)، جگر و برخی غلات، از منابع ویتامین D هستند که با مشورت پزشک افراد می‌توانند به فراخور در رژیم غذایی خود قرار دهند.



یک دستیار دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: نکته مهم برای رفع کمبود ویتامین D این است که افراد روزانه از نور آفتاب، بهره ببرند.