  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱

آلودگی رودخانه‌های آمازون به دلیل نشت ۳۰۰۰ بشکه نفت خام

آلودگی رودخانه‌های آمازون به دلیل نشت ۳۰۰۰ بشکه نفت خام

نقص فنی اصلی ترین خط انتقال لوله نفت در کشور پرو موجب آلوده شدن دو رودخانه در منطقه آمازون و اعلام شرایط فوق العاده بهداشتی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «پترو پرو» بزرگترین شرکت نفت دولتی کشور پرو از نشت دستکم ۳۰۰۰ بشکه نفت خام در رودخانه های منطقه آمازون به دلیل نقص در اصلی ترین خط لوله انتقال نفت در این کشور آمریکای جنوبی خبر داد.

به گفته دولت لیما، دو رودخانه منطقه آمازون به دلیل نشت نفت آلوده شده اند که دست کم آب شرب هشت منطقه مسکونی متعلق به بومیان را تشکیل می دهند.

به گفته پترو پرو، اولین نشانه های نشت نفت بر اثر خسارت ناشی از رانش زمین حاصل شده است حال آنکه دلیل نشت در مراحل بعدی مشخص نیست.

انتظار می رود این شرایط که به لحاظ بهداشتی موجب اعلام شرایط اضطراری در منطقه مورد نظر شده است، جریمه ای ۱۷ میلیون دلاری را برای شرکت پترو پرو به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 3563966
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها