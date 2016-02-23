به گزارش خبرنگار مهر، رحیم صفوی با اعلام این مطلب که همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران ۱۷ و ۱۸ اسفند در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود، گفت: این سومین همایشی است که تخصصا در رابطه با تهران، ساماندهی سیاسی فضا در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می شود.

وی با طرح این سوال که ایا دانشگاه های ما غیر از مباحث آموزشی و پژوهشی و تربیت مدیران رسالت و مسئولیتی در حوزه های اجتماعی یا پیشنهادی علمی به دولتمردان برای اداره کشور دارند یا نه تصریح کرد: به عقیده من این هنر دولتمردان است که از ظرفیت بالای دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان برای گرفتن مشاوره علمی استفاده کنند.

صفوی با اشاره به صد هزار عضو هیات علمی شاغل در کشور تاکید کرد: این ظرفیت بسیار مهمی است که نباید از آن غفلت کرد، ضمن اینکه ما ۴.۵ میلیون دانشجو داریم که دولت باید برای تنظیم برنامه ششم حتما از این پتانسیل بهره ببرد. این تعامل به سود هر دو طرف است.

دبیر همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران تاکید کرد: اگر دانشجویی یک ترمش را در میدان عمل بگذراند قطعا بسیار آماده برای ورود به بازار کار خواهد بود. دولت هم می تواند از این ظرفیت علمی نهایت استفاده را ببرد.

وی با اشاره به امتیازات بهره گیری از ظرفیت های چهره های علمی گفت: دانشگاه تهران به اندازه استان خوزستان هیات علمی و بیشتر از کل آن استان دانشجو دارد. این ظرفیت نباید مغفول واقع شود.

وی با اشاره به دستاوردهای این همایش نیز گفت: همایش پیشنهاد علمی می دهد اما این دستگاه های اجرایی هستند که باید این مباحث علمی را به برنامه تبدیل کنند، تخصیص بودجه دهند و اجرا سازند.

صفوی با بیان این مطلب که امروز ساماندهی سیاسی فضا از مهمترین وظایف دولت های مدرن است اظهار داشت: همه دولت ها و حکومت ها در سطوح مختلف برای اداره بهینه مردم و سرزمین و بهره برداری مناسب از منابع جهت رشد و توسعه به منظور رسیدن به امنیت، عدالت و جلب مشارکت های سیاسی مردم اقدام به ساماندهی سیاسی فضا می کنند.

دبیر همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران با اشاره به برخی اهدافی که از ساماندهی سیاسی فضا مدنظر است افزود: تمرکززدایی در ابعاد مختلف، ارتقای رفاه ملی و وحدت سرزمینی در سایه نظام سیاسی مطلوب، حفظ بقای ملی، حفظ محیط زیست، توسعه متوازن در نواحی مختلف و غیره از این اهداف است.

وی اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد مهاجرت و تمرکز ثروت و قدرت در کلانشهرها به ویژه تهران از بین می رود.

صفوی با بیان این مطلب که تهران دو درصد وسعت کشور و ۲۰ درصد جمعیت کشور را داراست، تصریح کرد: به اصطلاح ظرف تهران لبریز شده و حتی برای نفس کشیدن هم مشکل وجود دارد. تهران تا ۱۰ سال آینده به سمت بحران حرکت می کند.

دبیر همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران تاکید کرد: این خوب است که تهران نماد ملی کشور باشد اما آیا برنامه ای برای آن داریم. تهران مدلی است برای همه کشور و در بسیاری از تحولات کشور تعیین کننده است لذا با یک رویکرد ملی باید به مشکلات آن بپردازیم.

صفوی با اشاره به این همایش گفت: همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران می تواند برای دولت تصمیم سازی کند و راهکار ارائه دهد.

وی با بیان اینکه مسائل تهران قابل مسکوت گذاشتن نیست گفت: برای حل مشکلات تهران باید فکر اساسی شود. ۶۰ درصد سرمایه کشور در تهران است و تهران بالاترین مزیت سرمایه گذاری را دارد. بیش از ۵۲ درصد مالیات کشور از تهران تامین می شود. ما در تهران ۳ میلیون خودرو و ۲ میلیون موتورسیکلت داریم. جمعیت روز و شب تهران ۳ میلیون تفاوت با هم دارند و مهمتر اینکه ۱۲ گسل در تهران وجود دارد که همه اینها باید مدنظر قرار گیرد.