به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال از فردا چهارشنبه آغاز می شود و طی آن تیم های پایتخت نشین بانک سرمایه و پیکان به مصاف ثامن الحجج خراسان و شهرداری ارومیه می روند.

در بیست و هشت دوره گذشته لیگ برتر والیبال تنها در چهار دوره جام این رقابت ها به تیم های شهرستانی رسیده است که در سال ۱۳۷۲ آبگینه قزوین، در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کاله مازندران و در سال ۱۳۹۲ متین ورامین عنوان قهرمانی را به دست آوردند. در ۲۴ دوره دیگر تیم های تهرانی موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند که پیکان تهران با ۱۲ دوره قهرمانی پرافتخارترین تیم این رقابت ها است.



در خانه والیبال تهران تیم پیکان نخستین بازی خود را برابر شهرداری ارومیه برگزار می کند. این دو تیم برگزار کننده دیدار نهایی سال گذشته بودند که طی آن پیکان حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

تیم شهرداری ارومیه که در مرحله نخست پلی آف در دو دیدار متوالی سایپا را شکست داد و حذف کرد، نسبت به پیکان چند روز استراحت بیشتر داشته است. اما پیکانی ها سه مسابقه سخت با متین ورامین برگزار کردند و در مسابقه سوم موفق به کسب مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی شدند.

دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه در هفته پایانی دور رفت و برگشت مرحله مقدماتی نیز به مصاف یکدیگر رفتند که پیکان در دور رفت سه بر صفر در تهران حریف خود را شکست داد، اما در دور برگشت در ارومیه سه بر یک مغلوب این تیم شد.



در دومین دیدارهای بازی رفت مرحله نیمه نهایی تیم بانک سرمایه که در مرحله مقدماتی صدرنشین جدول شد و در مرحله نخست پلی آف در دو دیدار متوالی آرمان ورزش اردکان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد، میزبان ثامن الحجج خراسان خواهد بود. ثامن در دور مقدماتی رتبه چهارم جدول را به دست آورد و در چهار هفته اخیر رقابتهای لیگ برتر دو بار به تبریز رفته است.

تیم های بانک سرمایه و ثامن الحجج خراسان در دور مقدماتی (هفته سوم دور رفت و برگشت) نیز دو بار به مصاف یکدیگر رفتند که بانک سرمایه در هر دو مسابقه سه بر صفر و سه بر دوم حریف خود را شکست داده است. بانک از چهارشنبه هفته پیش نیز به دلیل شکست آرمان در دو مسابقه متوالی استراحت بیشتری نسبت به ثامن الحجج داشته است.



مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می شود که دور رفت پنجم اسفندماه در تهران و دور برگشت یکشنبه نهم اسفندماه در شهرهای مشهد و ارومیه برگزار خواهد شد. در صورتی که تیم های صعود کننده به دیدار نهایی در این دو مسابقه مشخص نشوند، روز چهارشنبه ۱۲ اسفندماه دوباره تیم ها در تهران به مصاف یکدیگر می روند.