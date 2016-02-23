به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نماینده وزیر بهداشت و درمان در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات، گفت: تعدادی افراد سودجو با ارایه خدماتی مانند کاشت مو، پاکسازی پوست و تزریق ژل، سلامت عمومی جامعه را به شدت، به خطر می انداختند، که با همت مسوولان قضایی و بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی، شناسایی شدند.

محمدکاظم تدین با تاکید بر اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی که علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، همکاری سایر نهادهای مرتبط را می طلبد افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نهایت برخورد با متخلفان را، در حوزه سلامت دارد.

وی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، می توانند با شماره تلفن ۱۸۱۹ كه به صورت شبانه روزي فعال است، تماس بگیرند.