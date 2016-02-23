توسعه سیاسی بدون حضور زنان ابتر است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: روزهای باقی مانده به پایان وقت قانونی تبلیغات کاندیداها در استان گیلان در حالی سپری می شود که بازار جلسات مناظره و پرسش و پاسخ در استان داغ بوده و کاندیداها با حضور در میان مردم و پاسخ به سوالات آنها، زمینه ای را برای آسان کردن تصمیم گیری افراد برای انتخاب افراد اصلح فراهم می کنند.

شامگاه دوشنبه دو نامزد اصولگرا و مستقل در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه نیز با حضور در مسجد جامع این شهر به سوالات مطرح شده از سوی مردم پاسخ دادند.

نقش پررنگ زنان در توسعه سیاسی

ریحانه احمدی دهکاء نامزد مستقل در شهرستان آستانه اشرفیه و به عنوان تنها بانوی شرکت کننده در رقابت انتخاباتی پیش رو در این حوزه انتخابی، در پاسخ به این سوال که «نقش زنان در توسعه سیاسی استان را چگونه ارزیابی می کند؟» گفت: هرچند نقش بانوان در فعالیت های سیاسی استان کمرنگ بوده اما نمی توان از نیاز حضور پر رنگ تر زنان در فعالیت های سیاسی چشم پوشی کرد و امروز بیش از هر زمان دیگری خلا حضور زنان در عرصه های مختلف احساس می شود چرا که اگر قرار بر توسعه شهر، استان یا کشوری باشد، بی شک این توسعه بدون حضور زنان، توسعه ای عقیم خواهد بود.

وی افزود: در همه برهه های حساس جامعه چه در زمان انقلاب و چه در زمان جنگ تحمیلی، زنان همواره در کنار مردان حضور داشته و دوشادوش آنها به فعالیت سیاسی و اجتماعی پرداخته اند و همواره نقش مهمی در رقم زدن سرنوشت کشور ایفا کرده اند ولی متاسفانه در سال های اخیر تنها ۱۰ درصد زنان ما در صحنه های سیاسی حضور داشته اند و امروز حضور زنان در صحنه های سیاسی، منتج به توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد شد.

بی برنامگی در استفاده از ظرفیت های استانی

احمدی دهکاء در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی شهر و استان تصریح کرد: متاسفانه استان گیلان به رغم پتانسیل های زیادی که در حوزه های مختلف کشاورزی، توریسم، صنعت و.. دارد ولی همواره با عقب ماندگی در همه زمینه ها روبرو بوده است.

وی افزود: در بخش کشاورزی تنها محصول بادام زمینی در آستانه اشرفیه ظرفیت بسیار بالایی برای گسترش تبدیل شدن به برند را دارد و تجربه موفق بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در خصوص این محصول نشان داده که به واسطه همین یک محصول می توان نزدیک به ۲۰۰ نوع صنعت تبدیلی به وجود آورد حالا شما همین یک مورد را داشته باشید و ببینید که همین رویکرد را اگر بخواهیم برای زیتون، برنج و سایر محصولات کشاورزی استان داشته باشیم، چه زمینه گسترده ای برای فعالیت و اشتغالزایی به وجود خواهد آمد؟

این کاندیدای مستقل با اشاره به ظرفیت های شهرستان و استان در صنعت گردشگری گفت: همچنین استان گیلان در حوزه توریسم نیز زمینه های زیادی برای توسعه و پیشرفت دارد، فراهم بودن شرایط اولیه در حوزه توریسم پزشکی، مذهبی، روستایی، طبیعت گردی و.... همه نشان از ظرفیت های بسایر بالا و البته مغفول مانده استان در بحث گردشگری است که با تدبیر در این خصوص می توان به شرایطی پایدار در حوزه اشتغال، جذب سرمایه و حتی تولید سرمایه رسید.

لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی

احمدی دهکاء در پاسخ به سوالی در خصوص لازمه توجه به اجرای منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اگر چه دروازه های کشور برای ورود سرمایه گذاران خارجی باز شده اما بدون شک باید بر روی این ورود کنترل وسیعی وجود داشته باشد زیرا همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، توجه به اقتصاد مقاومتی در شرایط پسابرجام یکی از ضروریات است.

وی افزود: هرچند شرایط کشور در پسابرجام به نحوی مطلوب خواهد شد اما تصور اینکه به واسطه تصویب برجام می توان دست از اقتصاد مقاومتی کشید، فکری باطل است چرا که معتقدم کشور در شرایط پسابرجام، بعد از یک جهش خوب، به شرایط اولیه رکود خود باز خواهد گشت و در این زمان است که نقش اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری مشخص می شود.

این کاندیدای مستقل همچنین در خصوص چالش های موجود در استان تصریح کرد: متاسفانه به رغم دارا بودن ۱۳ کرسی در بهارستان و با توجه به اینکه این کرسی ها می توانند قطبی در مجلس باشند اما، به دلیل نبود همدلی لازم در بین نمایندگان، از این ظرفیت خوب استفاده نشده و فعالیت نمایندگان استان بیشتر از آنچه که در راستای توسعه استان باشد، به صورت جزیره ای و قطبی بوده و گاها مصلحت شهرستان بر مصلحت استان ارجح شده است. در حالیکه مجمع نمایندگان گیلان می توانند به عنوان یکی از قطب های مجلس عمل کرده و عقب ماندگی در جذب بودجه متناسب با ظرفیت های استان را به دنبال داشته باشد.

ناتوانی برخی نمایندگان در جذب بودجه

در ادامه این جلسه رضا دوست جلالی کاندیدای اصولگرا در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه در پاسخ به این سوال که چند درصد وعده های نمایندگان عملی می شود توضیح داد: یک نماینده به تنهایی نمی تواند برنامه داشته باشد اگر برخی از نامزدها می گویند که ما برنامه داریم، دروغ است چرا که برنامه ۵ ساله را نظام اعلام می کند، و در این برنامه تمام زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوشته شده و به عنوان برنامه پنج ساله اجرا می شود اما متاسفانه برخی از نامزدها با استفاده از بی اطلاعی مردم، وعده های دروغ می دهند و در نهایت نیز قارد به اجرای خیلی از آنها نخواهند بود.

وی افزود: بر اساس برنامه پنج ساله، بودجه های جاری کشور به صورت یک ساله نوشته می شود و وظیفه نماینده ای که درد شهرش را می داند و تسلط علمی به برنامه پنج ساله درد این است که از بودجه های مشخص شده یک ساله و بر اساس برنامه پنج ساله بودجه های خوبی را برای استان یا شهرستان خود بگیرد.اما متاسفانه به دلیل ناتوانی و نا آشنا بودن نمایدگان به برنامه پنج ساله، همواره در استان با کمبودهایی در خصوص جذب بودجه مواجه بوده ایم.

لزوم نگاه استانی و فرا استانی

این کاندیدای اصولگرا در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم نگاه استان و فرا استانی در نمایندگان تصریح کرد: متاسفانه همواره استان ما به دلیل نگاه هایی که نمایندگان تنها به محدوده شهرستان خود داشته اند و هیچ گاه نگاه استانی و فرا استانی به گیلان نداشته اند، بسیاری از بودجه های ملی که می شد در استان پیاده شود، به استان های دیگر داده شده و گیلان در بسیاری از زمینه ها از سایر استان های همجوار خود عقب مانده است.

طرح های نیمه تمام، آفت استانی

دوست جلالی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارائه راهکار برای اجرای طرح های نیمه تمام استانی و شهرستانی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر طرح های نیمه تمام زیاید در منطقه وجود دارد که اتمام هرکدام از آنها می تواندزمینه مناسبی را برای پیشرفت استان و همچنین اشتغالزایی در حد وسیع ایجاد کند اما، نبود نگاه فرا منطقه ای و ملی باعث شده تا در این طرح ها به صورت نیمه تمام باقی مانده و بودجه هایی که می توانست به صورت درست مورد استفاده قرار گیرد، حیف و میل شد.

وی افزود: حرکت بر مبنای عدالت اجتماعی باعث می شود تا ضمن بهره گیری از امکانات موجود بر اساس نیاز، بودجه ها به صورت عادلانه و با توجه به ضرورت موجود هزینه شوند که در این صورت دیگر شاهد وجود طرح های نیمه تمام در سطح استان نخواهیم بود.