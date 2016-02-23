به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی استان اردبیل افزود: علاوه بر این توانایی صادرات سالانه ۲۰ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار و ۳۰ هزار تن گوشت مرغ سالانه به کشور روسیه را داریم.

وی صادرات عسل به کشور روسیه و کشورهای حوزه قفقاز را از دیگر ظرفیت های کشاورزی این استان برشمرد و ادامه داد: در این زمینه می توانیم سالانه ۵۰۰ تن عسل موم دار و ۱۰۰ تن شهد طبیعی به کشور روسیه صادر کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه باید برای توسعه اقتصادی بویژه اقتصاد کشاورزی این استان صادرات محصولات تولیدی این بخش در دستور کار قرار گیرد، متذکر شد: در این راستا افزایش صادرات محصولات تولیدی کشاورزی به روسیه در دستور کار است.

وی با اشاره به یادداشت تفاهم دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه طی سال گذشته میلادی بیان داشت: براساس این تفاهم نامه، استان اردبیل می تواند در زمینه صادرات محصولات عسل، گوشت سفید، تخم‌مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه به روسیه و سایر کشورهای حوزه قفقاز سرمایه گذاری کند.

سروی این زمینه صادراتی را برای کشور ارمنستان نیز مناسب دانست و عنوان کرد: تاسیس واحد پرورش گوسفند و پرورش ماهی با سرمایه گذاری مشترک، تبادل اطلاعات علمی و برگزاری نمایشگاه ها و بازارهای هفتگی در ارمنستان از جمله تاکیدات در بحث توسعه صادراتی و اقتصادی کشاورزی در این کشور است که اردبیل در این خصوص ظرفیت بالایی دارد.