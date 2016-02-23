به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس یونان با اعلام این خبر افزود: پناهجویان پس از ناکامی در ورود به خاک یونان در سراسر خطوط راه آهن در منطقه «ایدومنی» مستقر شده بودند.

گزارش رویترز می افزاید: پلیس یونان در ساعات اولیه روز با وارد کردن چندین اتوبوس خالی به محل تجمع پناهجویان، ۶۰۰ نفر از آنها را به پشت مرزهای مقدونیه منتقل کرد.

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر حدود یک هزار و ۲۰۰ پناهجو که اکثریت قریب به اتفاق آنها افغانستانی هستند، در منطقه ایدومنی در انتظار پذیرش از سوی دولت یونان هستند.

در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که هزاران پناهجو که عمدتا سوری، عراقی و افغانستانی هستند راهی مرزهای اروپایی شوند.

مدتی است مقامات اروپایی خواستار کنترل مرزهای یونان و ترکیه به منظور جلوگیری از ورود بی رویه پناهجویان به اروپا شده اند.