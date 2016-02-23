فراخوان طرح پژوهشی ایران و برزیل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف انتشار فراخوان طرح پژوهشی ایران و برزیل، شناسایی پتانسیل‌های موجود برای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی بین پژوهشگران برزیلی در ایالت سائوپائولو و محققان ایرانی است.

در این چارچوب تبادل پژوهشگران برجسته بین دو کشور ایران و برزیل (ایالت سائوپائولو) به منظور گسترش همکاری‌ها و هدف گذاری برای توسعه پروژه‌های تحقیقاتی مشترک مد نظر است. همچنین پیشنهاد طرح پژوهشی باید به صورت یک طرح مشترک بین پژوهشگران ایرانی (عضو هیات علمی دانشگاه ها یا مدیر یک شرکت دانش بنیان داخلی که ترجیحا Principal Investigator ستاد هستند) و پژوهشگران برزیلی (از ایالت سائوپائولو(Principal Investigator در FAPESP باشند) در چارچوب‌های معرفی شده در فراخوان ارائه شود.



پیشنهاد طرح پژوهشی مشترک می بایست ابتدا توسط طرفین ایرانی و برزیلی تنظیم شده و مورد توافق قرار گیرد. سپس طرف ایرانی فرم‌های مربوط به پیشنهاد طرح پژوهشی را در سایت ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی (CSTC) و طرف برزیلی فرم‌های نظیر را در سایت FAPESP بارگذاری کنند.



روند داوری پیشنهاد طرح پژوهشی در این فراخوان به طور مستقل در CSTC و FAPESP انجام خواهد شد و پذیرش نهایی منوط به پذیرش طرح از سوی هر دو طرف است. پذیرش طرح از ۲ بهمن ۱۳۹۴شروع شده و در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ ۱۴ فروردین ۹۵ خاتمه خواهد یافت. در چارچوب این فراخوان (Sprint ۲۰۱۶)حداکثر پنج طرح مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.

اولویت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در چارچوب Sprint ۲۰۱۶ حمایت از تیم‌هایی است که سابقه همکاری پژوهشی با این ستاد را داشته یا در مجموعه گروه‌های پیشرو قرار دارند.