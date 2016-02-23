مناظره انتخاباتی در استان بوشهر جایگاهی ندارد/ غیبت کاندیداها

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نساء کروندی: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که می‌تواند در معرفی کاندیداها و انتخاب کاندیدای اصلح توسط مردم نقش داشته باشد، برگزاری مناظره‌ها و برنامه‌های پرسش و پاسخ با حضور چند کاندیدا است.

در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام به برگزاری یک مناظره انتخاباتی کرد و در اطلاعیه‌ای که برای برگزاری این مناظره انتخاباتی منتشر شد، اعلام کرد که عبدالکریم جمیری، سید کریم موسوی، فرهاد سرخوش‌پور و حمید شاه‌بندرزاده در این مناظره حضور خواهند داشت.

اما در این برنامه که در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد، تنها یک کاندیدا حاضر شد و به جای مناظره شاهد برگزاری یک برنامه صندلی داغ برای این کاندیدا بودیم.

با اینکه این مراسم باعنوان مناظره معرفی شده بود اما مجری این برنامه، مراسم را صندلی داغ معرفی کرد.

فرهاد سرخوش‌پور یکی از کاندیداهای حوزه بوشهر، گناوه و دیلم در این مراسم اهداف خود از ورود به عرصه انتخابات را عنوان کرد اما افراد حاضر در مراسم با سوال‌های جناحی و سیاسی موضوع را از بخش اصلی صحبت او دور کردند.

بی‌طرفی یکی از مهم‌ترین شروط برای برگزاری برنامه‌ها و مناظره‌ها است که مجری برنامه‌ها باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار دهند ولی برخی سوالات و موضوعات مطرح شده، فقدان بی‌ طرفی را نشان می‌داد.

بعد از پرسش و پاسخ از اولین کاندیدا، شخص میانسالی که خود را نماینده یکی از کاندیداها معرفی کرد، بدون کسب اجازه شروع به صحبت کرد که دانشجویان با صلوات قصد قطع صحبت های وی را داشتند اما وی همچنان اصرار بر ادامه صحبت خود داشت تا اینکه بالاخره دانشجویان به نشانه اعتراض با صلوات های مکرر، وی را به بیرون از سالن بدرقه کردند.

این نماینده کاندیدا پس از مراسم در جمع دانشجویان عنوان کرد: هیچ یک از مسئولان برگزار کننده با شخص نماینده، مسئول ستاد و سخنگوی ستاد صحبت نکرده است.

نماینده کاندیدا خاطرنشان کرد: از آغاز تبلیغات تا کنون هر شب مراسم تریبون آزاد در ستاد با حضور شخص کاندیدا برگزار می‌شود و این موضوع بیانگر آن است که کاندیدای مورد حمایت ما نه تنها از صحبت و پاسخگویی ترسی ندارد بلکه خواهان شنیدن صحبت های تمامی افراد جامعه است.

پاسخ فرهاد سرخوش‌پور به سوالات

فرهاد سرخوش پور در این مناظره اظهار داشت: من با دید اصلاح‌طلبی در این رقابت شرکت کردم و هدف اصلی من توسعه منطقه‌ای بر مبنی وحدت و عقلانیت است.

وی با بیان اینکه تمرکز بر توسعه دو محور دریا و ساحل موجب پر رنگ شدن نقش استان در همکاری های بین المللی می شود، عنوان کرد: گسترش مراکز عالی و کاهش فرار نخبگان از استان دیگر برنامه من است که موجب ارتقاء فرهنگ در سطح جامعه نیز می شود.

کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخورد با مسائل در جامعه عمدتا به دو دسته احساسی و عقلانی صورت می‌گیرد؛ وعده‌های برخی افراد بسیار احساسی و زودگذر است اما اگر تصمیم‌گیری‌ها عقلانی و کارشناسی شده باشه محقق خواهد شد.

سرخوش‌پور در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده از عکس افراد ممنوع‌التصویر در کانال تلگرامشان بیان کرد: اصول برنامه‌های من در موازات با قانون و عقلانیت است و از نظر قانون اگر کار من خلاف قانون باشد تمکین خواهم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا به نفع کاندیدای حمایت شده توسط اصلاح‌طلبان کناره‌گیری نمی‌کنید، عنوان کرد: اگر احساس کنم فردی با تجربه از طیف نزدیک به طیف سیاسی خودم باشد و اصلاح طلبان به واقع به اجتماع رسیده باشند به نفع آن کنار خواهم رفت.

دیدگاه‌ها و عملکرد عبدالکریم جمیری

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز ظهر سه‌شنبه در جمع مردم بوشهر در مسجد جامع عطار این شهر، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی این بوده است که مردم بتوانند در شکل‌گیری ارکان نظام حضور پیدا کنند.

عبدالکریم جمیری در خصوص انتخابات پیش رو گفت: مردم با شور هر چه تمام‌تر در انتخابات شرکت کنند و نگذارند کسانی که طالب قدرت و ثروت هستند پیروز این انتخابات باشند.

وی در ادامه افزود: مردم باید مواضع، توانمندی و پیشینه کاندیدای انتخابات را ببینند و بشناسند و سپس تصمیم گیری کنند تا افراد شایسته‌ای به مجلس ورود پیدا نمایند که کرامت و دین آنان را حفظ کند؛ در مرحله اول این وظیفه را دارم که به این مهم توجه نمایم تا انتخابات به نفع نظام به پایان برسد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که همیشه مد نظر داشته‌ام بحث بهداشت و درمان مردم بود و با همکاری مسئولان اجرایی از محل تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۹۳ یک میلیارد برای تجهیز بیمارستان شهدای خلیج فارس، یک میلیارد برای بیمارستان گناوه، ۵۴ تخت بیمار و یک دستگاه MRI برای بیمارستان سلمان فارسی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: برای رفع دغدغه جابجایی مردم دو روستای هلیله و بندر گاه از مجاورت نیروگاه اتمی، با کمیسون های مختلف رایزنی کردم و در بودجه سال ۹۲ مصوبه تخصیص اعتبار برای جابجایی این دو روستا را گرفتیم اما دولت تا کنون نتوانست آن را اجرایی کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم نیز در خصوص راه آهن بوشهر، به مردم گفت: در سال ۹۲ مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای راه آهن مصوب کرده ایم ولی دولت تا کنون آن را عملیاتی نکرده است اما من همچنان پیگیر آن هستم.

جمیری در خصوص موضوع بندر آزاد شدن بوشهر اظهار داشت: بنده مخالف بندر آزاد شدن بوشهر نبوده و نیستم اما اعتقاد دارم که این مساله را زود هنگام اعلام نکنید تا بر زندگی مردم تاثیر منفی نگذارد.

وی ادامه داد: بندر آزادی به درد مردم می خورد که نقش تجار و بازاریان این شهر در آن معلوم باشد و به آنانی که حقوق ضعیفی دارند ضربه وارد نشود.

حمید شاهبندرزاده یکی دیگر از کاندیدا های مجلس دهم عنوان کرد: مشکلاتی در بوشهر وجود دارد و به باورم بوشهر و شهروندان آن که مردمی پاک و صادق و بسیار هوشیار و اندیشمند هستند، مستخق چنین مسائلی نیستند. پرواضح است که خدمت برای چنین مردمی در عین حلاوت و شیرینی بسیار سخت و حساس است. برای من افتخار است که از سوی این مردم فهیم انتخاب شود.