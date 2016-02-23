به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دبیری پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در محل سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: در ابتدا باید میزان تصرفات و یا واگذاری در اراضی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان یعنی مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، پارک های ملی و آثار طبیعی ملی را مشخص کنیم.

فرهاد دبیری افزود: پیرو سخنان هفدهم اسفند ماه سال گذشته مقام معظم رهبری اقداماتی را برای رفع تصرف در همکاری با سایر قوا به ویژه قوه قضائیه انجام داده ایم.

وی ادامه داد: ارتقاء سطح کیفی مناطق چهارگانه دیگر محور اقدامات ما بوده است. افزون بر اینکه باید زمینه های حفاظتی را افزایش دهیم و امکانات مدرن همچون دوربین، سنسور و پهپاد را بکار بگیریم بر حفاظت از طریق مشارکت جوامع محلی تاکید داریم. اگر بتوانیم این نوع حفاظت را عملی کنیم به طور عمده در حفاظت و بهره برداری پایدار در مناطق چهارگانه موفق خواهیم بود.

گونه‌های ارزشمند را بیمه می‌کنیم

معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست تصریح کرد: در زمینه حیات وحش توجه ما بیشتر به گونه های نادر و در معرض خطر انقراض است. در زمینه حفاظت از گونه ها دفتر شکار و صید برنامه هایی دارد که از جمله بحث بیمه حیوانات کمیاب را طراحی کرده و با بانک ها وارد گفتگو شده اند تا بتوانیم خساراتی که بر اثر حمله حیوانات به مزارع، دام ها، باغ ها و یا افراد وارد شده، پرداخت کنیم و از سوی دیگر گونه ای مثل پلنگ که وضعیت خوبی ندارد را بیمه کنیم تا با بیمه کردن خود پلنگ و یا خساراتی که وارد می کند، به حفاظت این گونه کمک کنیم.

فسیل‌های ۸ میلیون ساله به موزه تاریخ طبیعی می‌روند

وی در حوزه موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی بازگشت فسیل های ۸ میلیون ساله مراغه را از فعالیت های مهم در این حوزه دانست و گفت: حدود سال های ۵۴ یا ۵۵ بود که در مراغه فسیل هایی متعلق به ۷ یا ۸ میلیون سال پیش کشف شد. نمونه استخوان‌هایی که پیدا شد نشان دهنده حضور زرافه، کرگدن و ببر دندان خنجری در منطقه بود. از آنجا که آن زمان امکان تحقیق و مطالعه در کشور روی فسیل ها کم بود و فسیل ها با کمک تعدادی از متخصصان خارجی کشف شده بود، تعدادی از فسیل ها به دانشگاه کارولینا شمالی و موزه کانتی لس آنجلس ارسال شد تا شناسایی شود و برگردد، اما بعد که با انقلاب اسلامی مواجه شدیم، برگشت محموله ها به درازا کشید.

دبیری با اعلام اینکه فسیل های ارسال شده حدود یک هزار و ۳۰۰ قطعه از تکه استخوان کمتر از ۲ سانتی متر که ارزش موزه ای ندارد تا قسمتی از جمجمه کامل بود، ادامه داد: بعد از بیانیه الجزایر و در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاحه، یکی از دعاوی که مطرح شد و سازمان محیط زیست به دیوان عنوان کرد، بازگشت این فسیل ها بود، اما تا پرونده ایران و آمریکا به این موضوع برسد، خیلی طول کشید. سرانجام سال گذشته جلسه استماع تشکیل شد که نتیجه جلسه به نفع ما بود.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه پروفسور برمر نماینده آمریکا اذعان کرد که فسیل ها تماما متعلق به ایران است، اظهار کرد: طرف آمریکایی پذیرفت که فسیل ها را برگرداند. چند ماه پیش هیاتی از ایران برای نظارت بر بسته بندی، شمارش و تطبیق آنها اعزام شد و نهایتا ماه پیش بود که محموله حاوی فسیل ها بعد از حدود ۴۰ سال به ایران برگشت و اکنون موزه تاریخ طبیعی که از قبل مخزن هایی را آماده کرده بود، در حال جاسازی و آماده کردن فسیل ها است.