به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» در تهران رشد تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال را جهت گیری اصلی نظام بانکی در برنامه ششم توسعه دانست و افزود: همه بانک‌ها باید در این مسیر فعالیت کنند و اصلاح ساختار بانکها از طریق افزایش سرمایه یکی از برنامه های بانک مرکزی است تا بانکها به نرم قابل قبول بین المللی برسند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون نرخ کفایت سرمایه مورد قبول شبکه بانکی حداقل ۱۲ درصد است در حالیکه این رقم در کشور ما حدود ۴.۵ درصد بود، تصریح کرد: هم اکنون ۴۵ درصد دارایی نظام بانکی به دلایل مختلف منجمد است و همه نقش بانکها از محل ۵۵ درصد دیگر است چرا که بدلیل مشکلات ساختاری بانکها و از جمله مطالبات غیر جاری، مطالبات از دولت و حجم دارایی های غیر عملیاتی بانکها که شامل املاک و بنگاه داری است بخش مهمی از دارایی نظام بانکی نمی تواند در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.

وی کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بدلیل کاهش نرخ تورم را یکی دیگر از اشکالات شبکه بانکی دانست و گفت: وقتی نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصد می رسد ولی تاثیری روی نرخ سود ندارد جای تعجب است چرا که این مشکل به دلیل بیماری ساختاری بانکها و چسبندگی بوجود آمده است و به همین دلیل بانک مرکزی با ورود به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ به ۱۹ درصد موفق به کاهش سود تسهیلات شد.

سیف با بیان گزارشی از عملکرد نظام بانکی در ۲.۵ سال گذشته گفت: قیمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار به شدت کاهش یافت و بسیاری از کشورها را با مشکلات متعدد و تورم ۱۸۰ درصدی روبرو کرد اما در کشور ما نهایت ثبات وجود داشت و تکانه های اقتصادی با آرامش منطقی مهار شد.

وی افزود: بازار بورس و ارز هم شرایط آرام و یکنواختی دارد و نرخ برابری دلار در ۱۱ ماه امسال تنها ۵.۵ درصد افزایش یافت و نوسانات شدیدی را که در دولت قبل در نرخ ارز وجود د اشت دیگر مشاهده نمی کنیم و ا ین نرخ از ثبات لازم برخوردار است. هم اکنون نرخ برابری یورو و دلار تغییر کرده و دلار ۱۰.۵ درصد تقویت شده است که این شرایط هم نوید استمرار ثبات را در اقتصاد ما می دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی اعتقادی به این ندارد که نرخ ارز باید ثابت باشد و با تغییر شرایط اقتصادی نرخ ارز هم باید تغییر کند تا اشتغال و صادرات هم توسعه یابد، تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی ۱.۹ درصد سال ۹۲ در سال گذشته مثبت شد و به حدود ۳.۶ درصد رسید و این رشد در سال ۹۴ ادامه یافت که البته قابل مقایسه با رشد سه فصل اول سال ۹۳ نیست و پیش بینی می شود سال ۹۵ به رشد ۵ درصدی دست یابیم ضمن اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم هدفگذاری شده است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد رشد نقدینگی در کشور گفت: هم اکنون حجم نقدینگی کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است که انتقادات زیادی را برانگیخته اما منتقدان توجه نمی کنند که شش موسسه اعتباری و ۴ بانک زیر مجموعه بانک مرکزی قرار گرفته است که نقدینگی آنها پیشتر محاسبه نمی شد اما اکنون محاسبه می شود. رشد نقدینگی پایان دی ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است.

سیف گفت: همچنین بانک مرکزی به دنبال کنترل رشد نقدینگی از طریق جهت دادن تسهیلات اعطایی برای افزایش تولید در کشور است و در این مسیر سهم ۵۳ درصدی تولید از تسهیلات بانکها به ۶۰ درصد در سال گذشته و ۶۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.