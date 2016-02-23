محمد تقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: علیرضا خراسانی، محمود قمشال، داود زارع بنادکوکی، سعید آریا مند، خدیجه گمنام و مصطفی شیرینی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد، فردیس و بخش آسارا انصراف خود را به فرمانداری اعلام کردند.

ایرانی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر ۵۳ نامزد انتخاباتی در حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در عرصه رقابت مجلس دهم باقی مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز دارای ۲ حوزه انتخابیه و صاحب ۳ کرسی است که حوزه انتخابیه کرج دارای ۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی است.