مرگ، انتشار آخرین کتاب اومبرتو اکو را جلو انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، آخرین کتاب از استاد ادبیات ایتالیا یعنی اومبرتو اکو که روز جمعه قبل درگذشت، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶ (جمعه) منتشر می‌شود. این در حالی است که این کتاب قرار بود در ماه مه منتشر شود، اما درگذشت نویسنده موجب شد تاریخ نشر آن جلو آورده شود.

لا ناوه دی تسئو که ناشر آثار اکو است، می‌گوید این کتاب جدید مجموعه‌ای از مقاله‌های اکو را در بر می‌گیرد که از سال ۲۰۰۰ تا به حال به صورت هفتگی در مجله ایتالیایی L'espresso منتشر شده‌اند. عنوان این کتاب «Pape Satan Aleppe. Chronicles of a Liquid Society» است و سه کلمه اول عنوان آن، به Canto۷ کتاب «دوزخ»، یعنی اولین بخش از شعر حماسی قرن چهاردهمی «کمدی الهی» دانته آلیگیری اشاره دارد.

بخش دوم آن به معنی «ماجراهای یک جامعه آبکی» است و خود اکو درباره‌اش گفته بود: «عنوان کتاب تا حدی آبکی‌ست تا بتواند گیج بودن و آشفتگی دوران ما را نشان دهد».

در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش که ماه نوامبر ۲۰۱۵ توسط تلگراف منتشر شد، اکو گفته بود در کودکی از نویسندگان مختلفی از پی‌جی وودهاوس گرفته تا دانته الهام گرفته است. او که در عالم ادبیات بیشتر به خاطر نگارش تریلر قرون وسطی‌ای «نام گل سرخ» شناخته می‌شد، روز نوزدهم فوریه در ۸۴ سالگی چشم از جهان فروبست.