شعر نوجوان دچار تکرار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «رفتن تو رو از من نمی‌گیره» با حضور مریم قهرمان لو، شاعر کتاب، مریم بهرامی، مدیر مسئول انتشارات آسمان خیال، محسن نعمتی، داوود رحمتیی، سجاد سامانی، سارا قبادی و جمعی از شاعران عصر دوشنبه ۳ اسفندماه ۹۴ در انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک برگزار شد.

مریم بهرامی، مدیرمسئول انتشارات آسمان خیال در این مراسم گفت: امروزه شعر نوجوان با بحران مواجه شده است و باید توجه بیشتری به آن داشت. در واقع شعر روش بیان احساسات و موضوعات مورد علاقه و دغدغه بچه‌ها است. نوجوانان ما بیشتر شنیداری هستند و شعر راهی است برای انتقال مفاهیم مورد نظر به آن‌ها. مخصوصاً اشعاری که در قالب ترانه بیان می‌شوند راحت‌تر احساسات و مفاهیم مورد نظر را به مخاطبان منتقل می‌کنند.

وی افزود: به دلیل افزایش استفاده از فضای مجازی و کامپیوتر و بازی‌های رایانه‌ای و همچنین پایین بودن آمار مطالعه و کتابخوانی در بین مخاطبان، باید تلاش کنیم فضایی ایجاد کنیم که بچه‌ها به مطالعه تشویق شوند. با توجه به اینکه نوجوانان امروزه زیاد شعر نمی‌خوانند، می‌توان از طریق ترانه به راحتی آن‌ها را به سوی شعرخواندن و درنهایت کتابخوانی سوق داد. ترانه به خودی خود جذابیت بیشتری برای نوجوانان دارد. به این ترتیب بچه‌ها اغلب ترانه‌های مختلف را زیر لب زمزمه می‌کنند و کم کم به شعرخواندن و کتاب خواندن تشویق می‌شوند.

بهرامی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره این انتشارات پرداخت و گفت: تا به حال ۳۵۰ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف منتشر کرده‌ایم که بیش از ۸۰ درصد از آن در حوزه کودک و نوجوان و ۲۰ درصد در حوزه فلسفه، ادبیات و روانشناسی بوده است. ما جزو معدود ناشرانی هستیم که به فلسفه برای کودکان می‌پردازیم. از جمله این آثار می‌توانم به «من و دنیای احساساتم» و «چگونه دنیا را متحد کنیم» اشاره کنم که برنده جایزه شورای کتاب کودک شده است و چاپ سوم آن هم در نمایشگاه کتاب ۹۵ ارائه خواهد شد.

بهرامی در ادامه به فعالیت‌های آتی انتشارات آسمان خیال اشاره کرد و گفت: به زودی کتاب‌هایی مانند «دنیای فیلو» و «من و دنیای بیرونم» که هر کدام شامل ۴ فصل هستند را به‌صورت رنگی و در قطع وزیری با مقدمه استاد مصطفی ملکیان منتشر می‌کنیم. همچنین تلاش می‌کنیم تا نمایشگاه کتاب سال ۹۵ پنج جلد کتاب با مضامین فلسفی منتشر کنیم و در آینده‌ای نزدیک آن را به ۱۰ جلد برسانیم.

مریم قهرمان‌لو، شاعر کتاب «رفتن تو را از من نمی‌گیرد» نیز در این مراسم اظهار کرد: علاقه به شعر و موسیقی همواره در من وجود داشته است و این کتاب هم به نوعی دفترچه خاطرات نوجوانی من است. مضامین اشعار این کتاب عاشقانه و متناسب با دوران نوجوانی است. این کتاب شامل ۱۷ ترانه در قالب محاوره‌ای است. در حال حاضر هم مشغول نوشتن یک مجموعه شعر و ترانه دیگر در قالب چهارپاره با عنوان «سورمه» هستم که شامل حدود ۱۷ چهارپاره و دارای مضامین اجتماعی، عاشقانه و عارفانه است. این کتاب سال آینده منتشر می‌شود.

وی در ادامه درباره شعر نوجوان گفت: متاسفانه اغلب اشعاری که در محافل شعری خوانده می‌شود، ترجمه است. ما در حال فراموش کردن شعر خودمان و شاعران خوب خودمان هستیم.

قهرمان‌لو در ادامه سخنانش گفت: مشکل اصلی در شعر نوجوان امروز کمبود خلاقیت است. اغلب شاعران تازه‌کار به تقلید کردن عادت دارند و وقتی از شاعری خوششان می‌آید سعی می‌کنند مثل او شعر بگویند و نهایتاً بیتی به آن بیافزایند و جذابیت و خلاقیتی در آثارشان دیده نمی‌شود. این عدم خلاقیت مخاطبان را دور می‌کند. باید تلاش کنیم از موضوعات کلیشه‌ای بپرهیزیم و در ضمن زیبایی‌سازی و ساده‌نویسی، خلاقیت داشته باشیم.

این شاعر و ترانه‌سرا همچنین بیان کرد: برگزاری جلسات نقد و بررسی شعر از جمله ضروریاتی است که در کشور ما آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بر این اساس با کمک دوستانم درحال تأسیس انجمن ادبی برای برگزاری جلسات نقد و بازخوانی و بررسی و آموزش شعر هستیم تا بیشتر به این موضوعات پرداخته شود.

در ادامه این مراسم، مریم قهرمان‌لو، محمد محمودیان، داوود رحمتی و محسن نعمتی اشعار خود را برای حضار قرائت کردند. سپس از کتاب «رفتن تو رو از من نمی‌گیره» رونمایی شد.