جشن تکلیف سیاسی با حضور رای اولی ها رقم خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر سه شنبه در همایش فصل حضور که در سالن همایش دانشگاه فرهنگیان برگزار شد اظهار کرد: حضور رای اولی ها در انتخابات آغاز مرحله جدیدی از زندگی دانش آموزان است که مشارکت در صحنه سیاسی را تجربه می کنند و در تعیین سرنوشت خود سهیم می شوند.

وی افزود: قانون اجازه داده که افراد در سرنوشت خود دخالت داشته و افراد بتوانند به دست خود سرنوشت کشورشان را تعیین کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار در ادامه گفت: شما عزیزان در هفتم اسفند به همراه والدین با شور و نشاط خود حماسه ایی چون روز ۲۲ بهمن به ارمغان خواهید آورد، حماسه ای که نشان از اتحاد و همدلی ملت ایران است.

وی یادآور شد: رای شما عزیزان نه تنها در سرنوشت کشور بلکه در صحنه بین الملل نیز تاثیر گذار خواهد بود، شما با حضور خود دشمن را ناامید و مایوس خواهید کرد.

معاون سیاسی استانداری بیان کرد: با توجه به شرایط حال حاضر جهان شاهد کارشکنی ها و عداوت های بسیار از سوی دشمنان هستیم، دشمن امروزه حرکت های نظام جمهوری اسلامی را رصد می کند و امروز به پای صندوق آمدن ملت عزیز مشت محکمی به دشمن و همچنین اتحاد ملت عزت و قدرتی به ایران اسلامی می دهدکه باعث می شود ایران در صحنه های جهانی بدرخشد.

رحیمی در ادامه افزود: ملت عزیز همچون حماسه ای که در ۲۲ بهمن خلق کردند، برگ زرین دیگری در هفتم اسفند در تاریخ ایران ثبت می کنند، و با حضور خود به عزت ایران اسلامی قوت می بخشند.

رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر در زمینه برگزاری انتخابات هیچ گونه کم و کاستی وجود ندارد و انتخابات با آرامش کامل برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: از شما رای اولی ها می خواهم با تمام شور و نشاط خود در انتخابات شرکت کنید و همه را برای مشارکت حداکثری تشویق کنید.

مهران قاسمی معاون امور جوانان اداره کل ورزش وامور جوانان استان نیز در ادامه بیان کرد: ما امروز نگران ۷ اسفند نیستم قطعا حماسه ای دیگر توسط شما رای اولی ها رقم خواهد خورد.

قاسمی یادآور شد: امیدوارم در سال همدلی وهمزبانی در کنارهم با امید، ایرانی آباد را بسازیم.