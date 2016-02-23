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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

تلاش وکلای علی بن حسین در دادگاه CAS؛

شاهزاده اردنی خواستار تعویق انتخابات فیفا شد

شاهزاده اردنی خواستار تعویق انتخابات فیفا شد

در فاصله چند روز تا برگزاری انتخابات فیفا، شاهزاده علی بن حسین تلاش خود را برای تعلیق آن به کار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که انتخابات فیفا طبق برنامه قبلی قرار است روز جمعه برگزار شود و پنج کاندیدا برای جانشینی سپ بلاتر در تلاش هستند وکلای شاهزاده علی بن حسین، کاندیدای اردنی این انتخابات در تلاش هستند آن را تعلیق کنند.

به گزارش ESPN شاهزاده اردنی خواستار شفافیت در برگزاری انتخابات شده و به اتاقک های مخصوصی که برای این انتخابات در نظر گرفته شده اعتراض کرده است که این موضوع از سوی فیفا رد شده است.

وکیل فرانسوی علی بن حسین در این باره عنوان کرد ما برای همین موضوع به سراغ دادگاه عالی ورزش رفته ایم و خواستار تعلیق انتخابات هستیم.

کد مطلب 3564081

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