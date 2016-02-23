  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

برگزاری جشنواره‌های هفت سین/ آموزش نکات ایمنی در سفر

برگزاری جشنواره‌های هفت سین/ آموزش نکات ایمنی در سفر

در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، جشنواره های هفت سین و شیرینی‌های مخصوص عید نوروز در خانه‌های سلامت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۱۳ با اشاره به برگزاری جشنواره هفت سین  و شیرینی های مخصوص عید نوروز گفت: این جشنواره ها با همکاری کانون های سلامت محلات از اواخر اسفند ماه در سراهای محلات، خانه های سلامت، مدارس و بوستان های سطح منطقه برگزار می وشد .

وی افزود: با برگزاری سیزده کارگاه در مراکز اموزشی، بوستان ها و مساجد، شرکت کنندگان با موضوعات مرتبط با سلامت شهروندان مانند: بهداشت فردی، بیماریها و نوع تغذیه، بهداشت در محله آشنا می شوند.

عربلو با اشاره به استقرار ایستگاه سلامت اظهار داشت: چکاپ سلامت در پایانه شرق و آموزش بهداشت در سفر به رانندگان و مسافران انجام می شود.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۱۳ تصریح کرد: کلاس های آموزشی در رابطه با  نکات ایمن در سفر و آموزش اطفای حریق و پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری، عوارض خانه تکانی نادرست، آشنایی با مضرات شوینده های تجاری در خانه تکانی عید و... در سرای محلات برگزار می شود.

کد مطلب 3564085
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها