به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۱۳ با اشاره به برگزاری جشنواره هفت سین و شیرینی های مخصوص عید نوروز گفت: این جشنواره ها با همکاری کانون های سلامت محلات از اواخر اسفند ماه در سراهای محلات، خانه های سلامت، مدارس و بوستان های سطح منطقه برگزار می وشد .

وی افزود: با برگزاری سیزده کارگاه در مراکز اموزشی، بوستان ها و مساجد، شرکت کنندگان با موضوعات مرتبط با سلامت شهروندان مانند: بهداشت فردی، بیماریها و نوع تغذیه، بهداشت در محله آشنا می شوند.

عربلو با اشاره به استقرار ایستگاه سلامت اظهار داشت: چکاپ سلامت در پایانه شرق و آموزش بهداشت در سفر به رانندگان و مسافران انجام می شود.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۱۳ تصریح کرد: کلاس های آموزشی در رابطه با نکات ایمن در سفر و آموزش اطفای حریق و پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری، عوارض خانه تکانی نادرست، آشنایی با مضرات شوینده های تجاری در خانه تکانی عید و... در سرای محلات برگزار می شود.