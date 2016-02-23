کلاهبرداران چک و مهرهای مسروقه در بوئین زهرا دستگیر شدند

سرهنگ سهراب خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مراجعه چند شاكی مبنی بر كلاهبرداری و مانورهای متقلبانه فردی با ارائه چك های سرقتی و جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور كار ماموران آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی به كشف سرنخ هایی در رابطه با حضور این كلاهبرداران حرفه ای در بازار اشاره و تصریح كرد: این کلاهبرداران پس از چندین مرحله خرید و فروش بالغ بر۴۰۰ میلیون ریال با چك های بانكی از مردم کلاهبرداری و به یكی از روستا های بویین زهرا متواری می شوند.

خسروی افزود: یکی از كلاهبرداران حرفه ای كه مردی ۲۴ ساله بود با اقدامات فنی پلیس آگاهی بویین زهرا، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

این مقام انتظامی از انتقال متهم و تحقیقات تكمیلی خبر داد و افزود: این متهم به افتتاح حساب با مدارك تقلبی و جلب اعتماد بانك و ارتكاب كلاهبرداری های متعدد با استفاده از دسته چك و مهر و هویت جعلی اعتراف كرد.

وی خاطرنشان كرد: متهم در این مدت با همكاری فردی كه در تهیه و سرقت دسته چك ها و مهرها با وی همكاری می کرد اعتراف و پس از شناسایی، دستگیر و به سرقت ۲۵ مورد چك اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا با تاكید بر پیگیری تحقیقات و كشف كلاهبرداری های احتمالی دیگر، به عموم شهروندان توصیه كرد: به محض مفقودیت و یا سرقت مدارك هویتی و بانكی خود، با مراجعه به دادسرا یا پلیس اقدامات لازم قانونی و قضائی را انجام دهند.

خسروی در پایان گفت: كلاهبرداران دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار به زندان منتقل شدند.

