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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

حبیب الله شیرازی در گفتگو با مهر:

قرارداد رحمتی با باشگاه استقلال رسمی نیست

قرارداد رحمتی با باشگاه استقلال رسمی نیست

رئیس هیات فوتبال استان تهران ضمن تاکید بر اینکه قرارداد رحمتی ثبت رسمی نشده است گفت: قرارداد رسمی تنها در زمان مشخص پیش از لیگ و نیم فصل ثبت می‌شوند.

حبیب الله شیرازی در مورد قرارداد مهدی رحمتی به خبرنگار مهر گفت: این قرارداد در هیات فوتبال ثبت نشده است. روال کار این است که اول در هیات فوتبال ثبت شود و بعد به سازمان لیگ ارجاع داده شود تا به ثبت لیگ برسد و آی دی کارت صادر شود اما قرارداد آقای رحمتی احتمالا داخلی است.

شیرازی در ادامه افزود: به جز مربیان و بازیکنان خارجی به شرط آزاد بودن، بازیکنان داخلی نمی توانند در طول فصل قرارداد رسمی داشته باشند و باید در زمان مشخص قبل از لیگ و در نیم فصل قرارداد رسمی ثبت کند.

رئیس هیات فوتبال در مورد اعتبار قرارداد داخلی گفت: این قراردادها بین خود بازیکن و مدیر اعتبار دارد و پابرجاست اما رسمی نیست.

کد مطلب 3564091

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