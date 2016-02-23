قرارداد رحمتی با باشگاه استقلال رسمی نیست

حبیب الله شیرازی در مورد قرارداد مهدی رحمتی به خبرنگار مهر گفت: این قرارداد در هیات فوتبال ثبت نشده است. روال کار این است که اول در هیات فوتبال ثبت شود و بعد به سازمان لیگ ارجاع داده شود تا به ثبت لیگ برسد و آی دی کارت صادر شود اما قرارداد آقای رحمتی احتمالا داخلی است.

شیرازی در ادامه افزود: به جز مربیان و بازیکنان خارجی به شرط آزاد بودن، بازیکنان داخلی نمی توانند در طول فصل قرارداد رسمی داشته باشند و باید در زمان مشخص قبل از لیگ و در نیم فصل قرارداد رسمی ثبت کند.

رئیس هیات فوتبال در مورد اعتبار قرارداد داخلی گفت: این قراردادها بین خود بازیکن و مدیر اعتبار دارد و پابرجاست اما رسمی نیست.