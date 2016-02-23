برترین تصاویر جهان در ۴ اسفند ۹۴

نگهبانی پلیس اوگاندا مقابل خانه رهبر اپوزیسیون این کشور (AFP)
تظاهرات مردم فلسطین نزدیک دیوار حائل (AFP)
امواج خروشان ساحل «بیبلوس» یکی از قدیمی ترین بنادر جهان در بیروت پایتخت لبنان (GETTY)
تست عینک های وی آر گوگل یک روز پیش از برگزاری کنگره جهانی موبایل در اسپانیا (REUTERS)
جشنواره پودر رنگ در هند (Shutterstock)
عکاسی با نمای بسته از سنجاقک در مالزی (Barcroft Media)
مرحله پایانی تور دوچرخه سواری عمان (AFP)
آتش بازی به مناسبت جشن سال نو در کره جنوبی (EPA)
تلفیق چشم های انسان و شاهین (Solent)
در جریان بازی بین دو تیم چلسی و منچستر سیتی در جام حذفی انگلیس ( AFP)
مبارزه اسب ها در یک رویداد محلی منطقه خودمختار «ژوانگ» چین (REUTERS)
منظره صبحگاهی تالابی در اسکاتلند (National Geographic)
تزئینات پوشش فیل در «کلمبو» سریلانکا (Reuters)
جشن سال نو «میمون» در چین (Asianewsphoto)
انهدام یکی از هشت قایق های ماهیگیری غیر مجاز ویتنامی در آب های اندونزی (Reuters)
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