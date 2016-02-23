برترین تصاویر جهان در ۴ اسفند ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون تظاهرات مردم فلسطین، تست عینک های گوگل، جشنواره رنگ هند، طبیعت ساحلی لبنان و مرحله پایانی تور دوچرخه سواری عمان خواهید دید.