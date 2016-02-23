تحجر و اسلام آمریکایی؛ دو تفکر ساخته غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از پوستر سومین همایش بین‌المللی تحجر و اسلام آمریکایی عصر روز گذشته با حضور آیت‌الله صدیقی امام جمعه موقت تهران، حجت‌الاسلام مرتضی امینیان، مدیرعامل موسسه راهبردی حق‌پژوهی، امیر یوسف محبی، ‌دبیر علمی و اجرایی همایش و جمعی از مسئولین دانشگاه و حوزه در فرهنگسرای انتظار شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش بین‌المللی تحجر و اسلام آمریکایی، در این مراسم آیت‌الله صدیقی با ایراد سخنرانی، اسلام آمریکایی و تحجر را دو لبه قیچی غرب ساخته‌ای توصیف کرد که در صورت توان اسلام را تکه تکه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این دو گروه اگر بتوانند اسلام را تکه تکه خواهند کرد، افزود: بسیاری افراد که در زمان امام راحل به نظر می‌رسید روحانیت اصیل هستند، در حال حاضر اهل مداهنه و سازش و گرایش به غرب هستند و گروه دیگر در مقابل اسلام را با دید تحجر نگاه می‌کنند؛ تحجری که ذاتی نیست و تحت تاثیر غرب قرار دارد.

آیت‌الله صدیقی با اشاره به صراط مستقیم الهی که در قران آمده تصریح کرد: دو مسیر تحجر و اسلام آمریکایی، اسلام سکولار دنیاپرستی هضم شده در قدرتها و اسلام ترس و بی‌قیدی و سازش و بی‌غیرتی هستند و نمونه بارز ضالین و مغضوب علیهم.

امام جمعه موقت تهران صراط مستقیم را روحانیت اسلام شناس واقعی تربیت شده اسلام عینی دانست و تاکید کرد: نمونه عینی روحانیت خدمتگذار، دردمند، شجاع و مبارز، به پا خواسته و دامن از لجن دنیا بالا کشیده و وارسته امام راحل و پس از ایشان امام نائب امام، مقام معظم رهبری هستند که در برابر قدرتها و توطئه‌ها ایستاده و تا انتها می‌ایستد.

حوزه‌ها از تبیین پیام سرنوشت ساز «منشور روحانیت» شانه خالی کرده اند

در ادامه، حجت‌الاسلام مرتضی امینیان، رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی تحجر و اسلام آمریکایی در نشست رونمایی از پوستر این همایش با بیان اینکه این همایش سومین سال متوالی است که برگزار می‌شود، گفت: موسسه راهبردی حق‌پژوهی این همایش را با محور تبیین منشور روحانیت امام راحل که بهترین پیام امام به حوزه‌های علمیه و طلاب بود، برگزار می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه امام خمینی در منشور روحانیت از علمای راستین تجلیل می‌کند و آسیبها و چالشهای پیش روی حوزه را بر می‌شمارد، افزود: تبیین دو خطر تحجر و اسلام آمریکایی که در منشور روحانیت به صراحت با نام متحجرین و لیبرالها و انجمن حجتیه آمده، از اهداف این همایش بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام مرتضی امینیان از غفلت حوزه‌های علمیه از تبیین این منشور انتقاد کرد و گفت: امام راحل سه ماه پیش از ارتحال این پیام را تدوین کرده اند و انتظار می‌رفت حوزه‌های علمیه سراسر کشور در این ۲۷ سال پس از انقلاب به تبیین این پیام مهم بپردازند اما با غفلت از این مهم این سوال ایجاد شده است که چرا این پیام در حوزه‌ها مهجور است؟

دبیر همایش تحجر و اسلام آمریکایی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه از منشور روحانیت متضرر می‌شوند، افزود: از آنجا که این پیام تکلیف زاست و انسان اساسا اقبالی به تکلیف ندارد، حوزه‌ها از تبیین این پیام سرنوشت ساز شانه خالی کرده اند.

حجت‌الاسلام امینیان به سابقه برگزاری همایش اشاره کرد و گفت: این همایش نخستین بار در سال ۹۲ در سطح استانی برگزار شد و سال گذشته در سطح ملی و امسال نیز در سطح بین‌المللی برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این همایش را می‌بایست حوزه علمیه برگزار می‌کرد، افزود: از تمام موسسات فرهنگی و فکری بویژه حوزه‌های علمیه دعوت می‌کنیم در نهضت منشور خوانی شرکت و آن را رونق دهند.

رئیس شواری سیاست گذاری همایش تحجر و اسلام آمریکایی تصریح کرد: منشور روحانیت می‌تواند به عنوان دو واحد درسی در حوزه‌ها تدریس شود اما هنوز استقبالی از این ایده صورت نگرفته است.

حجت‌الاسلام امینیان به برگزاری نشست‌های تخصصی این همایش در طول سال آینده اشاره کرد و گفت: در این همایش همچنین از فقیه بصیر، آیت‌الله میرزا جواد آقای تهرانی تجلیل خواهد شد.

شایان ذکر است سومین همایش تحجر و اسلام آمریکایی ۱۲ و ۱۳ اسفند با حضور کارشناسان و مهمانان داخلی و خارجی در تالار شهر مشهد برگزار می‌شود.