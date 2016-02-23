محموله یک میلیاردی قاچاق در خوزستان کشف شد

سرهنگ یحیی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر مستقر در پاسگاه مرزی دریایی خور زهره روز گذشته با اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا در سطح حوزه استحفاظی خود، موفق شدند با شناسایی و توقیف یک فروند شناور تجاری حامل بار غیرمجاز در سواحل آبی خوزستان از ورود غیرقانونی مقادیر بالایی از کالای خارجی به کشور جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این کالاها بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: این مقدار کالا شامل ۱۱ دستگاه کولر، ۱۳ دستگاه ماشین لباسشویی، پنج دستگاه آب سردکن، ۱۲ دستگاه یخچال، ۶ دستگاه آبمیوه گیری است که همگی به شکل غیرقانونی و قاچاق از کشورهای حوزه خلیج تهیه و با قصد ورود به بازار کشورمان بارگیری شده بود.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان بیان کرد: مرزبانان استان خوزستان در مقابله همه جانبه با پدیده شوم قاچاق و حمایت از تولیدات ملی عزمی بسیار جدی و راسخ دارد.

الهی عنوان کرد: تمامی کالاها به همراه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شد.