به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله عباسی ظهر سه‌شنبه در جمع مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: در راستای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گام‌های بسیار مهمی در کشور برداشته شده است و با همکاری خیرین شاهد اقدامات بسیار خوبی هستیم.

وی یکی از اقدامات خیرخواهانه و مثبت را مدرسه‌سازی عنوان کرد و ادامه داد: خیرین مدرسه‌ساز در توسعه و ایجاد تحول در زیرساخت‌های اموزشی در سطح کشور نقش بسیار مهمی داشته‌اند.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اضافه کرد: خیرین مدرسه‌ساز به‌موقع به عرصه ساخت فضاهای آموزشی وارد شدند و کارهای بزرگی انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه‌ساز از ابتدای فعالیت خود تاکنون پنج‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعهدات ساخت مدرسه داشته‌اند، بیان کرد: تاکنون سه‌هزار میلیارد تومان از این تعهدات محقق شده است.

عباسی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۲ هزار پروژه مدرسه‌سازی در سطح کشور اجرا شده است که این مدارس دارای ۲۶.۵ میلیون مترمربع زیربنا هستند.

وی ادامه داد: دو سوم مدارس کشور غیرایمن بودن که یک سوم از این مدارس تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی شده‌اند و یک سوم مدارس باقی‌مانده نیز بازسازی خواهد شد.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: ضریب ایمنی مدارس را از ۳۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶۷ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و توسعه مدارس کشور به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شده است، گفت: ۲۰ درصد کل مدارس کشور توسط خیرین ساخته شده است.