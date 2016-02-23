به گزارش خبرنگار مهر، امانالله عباسی ظهر سهشنبه در جمع مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: در راستای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گامهای بسیار مهمی در کشور برداشته شده است و با همکاری خیرین شاهد اقدامات بسیار خوبی هستیم.
وی یکی از اقدامات خیرخواهانه و مثبت را مدرسهسازی عنوان کرد و ادامه داد: خیرین مدرسهساز در توسعه و ایجاد تحول در زیرساختهای اموزشی در سطح کشور نقش بسیار مهمی داشتهاند.
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اضافه کرد: خیرین مدرسهساز بهموقع به عرصه ساخت فضاهای آموزشی وارد شدند و کارهای بزرگی انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه خیرین مدرسهساز از ابتدای فعالیت خود تاکنون پنجهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعهدات ساخت مدرسه داشتهاند، بیان کرد: تاکنون سههزار میلیارد تومان از این تعهدات محقق شده است.
عباسی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۲ هزار پروژه مدرسهسازی در سطح کشور اجرا شده است که این مدارس دارای ۲۶.۵ میلیون مترمربع زیربنا هستند.
وی ادامه داد: دو سوم مدارس کشور غیرایمن بودن که یک سوم از این مدارس تخریب، بازسازی و مقاومسازی شدهاند و یک سوم مدارس باقیمانده نیز بازسازی خواهد شد.
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: ضریب ایمنی مدارس را از ۳۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶۷ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ساخت و توسعه مدارس کشور به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شده است، گفت: ۲۰ درصد کل مدارس کشور توسط خیرین ساخته شده است.
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