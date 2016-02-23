آیت الله جنتی به دیار ۱۵ خرداد سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که به منظور حضور در یادواره ۴۶ شهید مدافع حرم به جنوبشرق استان تهران سفر کرده است، وارد شهرستان قرچک شد.

همزمان با ورود آیت الله جنتی به شهرستان قرچک، جمعی از مسئولان و مردم این شهرستان از دبیر شورای نگهبان استقبال کردند.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز دفاع از حریم ولایت و رهبری یک وظیفه همگانی است.

امام جمعه قرچک افزود: برخی از یاران دیروز امام، پرچمدار دفاع از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی هستند و این امر باعث ناراحتی دشمنان این کشور شده است.

وی ادامه داد: تخریب علما و روحانیون انقلابی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز نشان دهنده عصبانیت دشمن از عملکرد شخصیت هایی نظیر آیت الله جنتی است.

اسماعیلی اضافه کرد: مردم استان تهران اجازه نمی دهند که دشمنان انقلاب اسلامی خواسته ها و اهداف خود را به آنان دیکته کنند.

آیت الله جنتی دبیر شواری نگهبان تا دقایقی دیگر وارد شهرستان ورامین شده و مورد استقبال مردم جنوبشرق استان تهران قرار می گیرد.