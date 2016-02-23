به گزارش خبرنگار مهر، عسكر زارعی ظهر سه شنبه در جلسه راهیان نور دریایی جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ نقشی برجسته در امنیت ملی ایران دارد و این موضوع در ٨ سال دفاع مقدس ثابت شد.

وی با اشاره به وجود جاذبه‌های بكر و طبیعی و تاریخی در این جزیره مقاوم، اضافه کرد: ابنیه‌های تاریخی بسیار ارزشمندی كه در جزیره خارگ وجود دارد ولی متاسفانه به دلیل نداشتن متولی خاص در این حوزه در حال فراموشی و تخریب است.

بخشدار ویژه خارگ بیان کرد: به دلیل عدم حضور میراث فرهنگی به مسائل پیرامون خود در جزیره خارگ، مجبور به استفاده از دستگاه‌های متولی مانند نفت و شهرداری شده‌ایم که این بخش‌ها وظیفه نگهداری و مرمت را بر عهده گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه حداقل نیاز جزیره خارگ ایجاد یك نمایندگی میراث فرهنگی است، گفت: مدیران ارشد حفظ آثار نیز برای كشتی سوخته سونگ‌بونگ كه در جزیره خارگ نماد مقاومت مردمان بومی جزیره است، ورود پیدا كند و تكلیف این سند مقاومت را در این جزیره روشن کند.

زارعی با اشاره به میزبانی جزیره خارگ از راهیان نور دریایی و حضور افرادی از نقاط مختلف کشور، ادامه داد: رشادت‌های مردمان بومی جزیره خارگ باید به دیده مردمان كشور گذاشته شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور و مقاومت مردمان بومی خارگ در كنار نفت در دوران دفاع مقدس باعث رشادت‌های فروان شده كه موجب شد تا حتی یك روز صادرات نفت در این جزیره قطع نشود.

بخشدار ویژه خارگ، برگزاری اردوهای راهیان نور را فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های خارگ دانست و افزود: باید ظرفیتی در كنار راهیان نور قرار بگیرد و توسط راویان، رشادت های مردمان بومی جزیره خارگ معرفی شود.