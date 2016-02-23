فراخوان انتخاباتی خلیفه گری ارامنه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیفه گری ارامنه تهران در آستانه انتخابات ۷ اسفند فراخوان انتخاباتی صادر کرد.

متن این فراخوان بدین شرح است:

بدین وسیله کلیه ارامنه تابع خلیفه گری ارامنه تهران را به مشارکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انجام وظیفه شهروندی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران فرا می خوانیم.

همه شهروندان دارای مسئولیت ها و وظایفی در قبال میهن خود بوده و در مقابل حکومت نیز وظایف و مسئولیت هایی در برابر شهروندانش دارا می باشد.

ما به عنوان فرزندان کلیسای ارمنی مشارکت گسترده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را وظیفه خود می دانیم. خواهش ما این است که همانند راهپیمایی ۲۴ آوریل سال ۲۰۱۵ که در آن همبستگی و اراده خود را به نمایش گذاشتید، با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری توانایی و حضور جامعه ارامنه را نمایان ساخته و تلاش های بی دریغ جامعه ارامنه را در مسیر توسعه و پیشرفت سیاسی، فرهنگیف اجتماعی و اقتصادی گواهی نمایید.

روز جمعه عرصه امتحانی جدید برای همه ما خواهد بود. با مشارکت گسترده خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری وظیفه شهروندی را خود را پاس بداریم.

اسقف اعظم سیبوه سرکسیسان

خلیفه ارامنه تهران