نخستین شرکت تعاونی توسعه عمران خوزستان در خرمشهر ثبت شد

غلامعباس بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: ثبت این شرکت در ۲۶ بهمن ماه صورت گرفته و شرکت تعاونی توسعه عمران خرمشهر به عنوان نخستین شرکت تعاونی از این نوع ثبت و آگهی تاسیس آن منتشر شد.

وی به تشریح ویژگی های این شرکت پرداخت و گفت: شرکت تعاونی توسعه عمران خرمشهر از ۸۵۰ عضو که همگی شاغل، ساکن و یا متولد شهرستان خرمشهر هستند، تشکیل شده است و هیئت مدیره آن را نیز اساتید دانشگاه و افراد سرشناس محلی با سوابق اجرایی بالا تشکیل می دهند.

بهرامی ادامه داد: با توجه به اساسنامه شرکت های تعاونی توسعه و عمران، این شرکت می تواند در تمام فعالیت های عمرانی، فرهنگی، پژوهشی و تولیدی و سایر زمینه ها مشارکت کرده و در شرایط برابر با ترک تشریفات در اولویت اخذ پروژه های مختلف قرار گیرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر با یادآور شدن این نکته که سود حاصل از فعالیت های این شرکت به ۸۵۰ نفر عضو این تعاونی تعلق خواهد گرفت، بیان کرد: در پایان سال و پس از حسابرسی و انجام اقدامات قانونی سود و عواید حاصل از این شرکت به حساب اعضا آن واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه شکل گیری و فعالیت این شرکت تعاونی در خرمشهر می تواند نقشی در راستای توسعه اقتصادی این شهرستان داشته باشد، توضیح داد: شرکت تعاونی توسعه عمران خرمشهر می تواند نقش به سزایی در ایجاد اشتغال و فعالیت های زیربنایی شهرستان داشته باشد و در حذف پیمانکاران غیر بومی نیز موثر خواهد بود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل تعلق گرفتن عایدات فعالیت این شرکت به اعضای تعاونی که شهروندان خرمشهری را شامل می شود، فعالیت آن به صورت غیر مستقیم سبب رونق اقتصادی شهرستان نیز خواهد شد.