اکران انیمیشن «دایناسور خوب» با دوبله همزمان

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «دایناسور خوب» به کارگرانی باب پترسون از محصولات پیکسار است که توسط والت دیزنی پیکچرز توزیع شده است.
این انیمیشن ۱۰۰ دقیقه ای محصول کشور آمریکا است و لوکاس نف، جان لیسگو، فرانسیس مکدورمند، نیل پاتریک هریس، جودی گرر و بیل هادر در آن نقش آفرینی کرده اند.
این انیمیشن، داستان هیجانانگیز و طنزآمیز یک دایناسور دوستداشتنی به نام آرلو است که قلبی بزرگ و مهربان دارد. پس از یک واقعه تکاندهنده، خانواده آرلو از هم میپاشد و او سفر فوقالعادهای را آغاز میکند که در طول یک پسر با او همراه میشود و... .
این انیمشین به همراه اجرای دوبله همزمان توسط گروه گلوری جمعه ۷ اسفند ساعت ۱۳ و ۱۵:۳۰ در سالن شماره یک پردیس چارسو که مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی صدا و تصویر جهان است، روی پرده می رود.
