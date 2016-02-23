بیش از دو هزار نفر در اصفهان مشاوره حقوقی رایگان دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیب ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا اظهار داشت: کمیسیون وکلای معاضدتی و تسخیری یکی از مهمترین کمیسیون‌های کانون وکلای استان اصفهان است که در این کمیسیون مشاوره و کار وکالت رایگان به افراد نیازمند داده می‌شود.

وی با بیان اینکه روزانه بین سه تا چهار وکیل اقدام به مشاوره رایگان به مردم نیازمند می‌کنند، ادامه داد: امسال بیش از دو هزار نفر در استان اصفهان مشاوره و وکالت رایگان دریافت کردند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اعلام اینکه وکالت رایگان برای هر وکیل یک امر اجباری است، ادامه داد: باید در کارنامه سالانه وکالت هر وکیل سه مورد مشاوره و وکالت رایگان به افراد نیازمند ثبت شده باشد که بر اساس آخرین دستورالعمل این امر به شش مورد رسید.

وی از راه‌اندازی مرکز داوری کانون وکلا خبر داد و بیان داشت: به منظور راه‌اندازی این مرکز با مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز هماهنگی شده است.

ادیب یکی از خدمات کانون وکلای استان اصفهان را ارائه مشاوره رایگان به زندانیان استان دانست و گفت: گرچه در حال حاضر آمار دقیقی از مشاوره های ارائه شده نداریم اما تعداد مشاوره ها در سالجاری زیاد بوده است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح، تعدادی از وکلا در زندان مرکزی اصفهان مستقر شده اند، اظهار داشت: این وکلا با استقرار در زندان مرکزی و ارائه مشاوره حقوق خود را نیز از آنجا دریافت می کنند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیان داشت: استفاده از وکیل خانوادگی باید مثل یک فرهنگ در بین خانواده های ایرانی فرهنگ سازی شود و مراجعه به وکیل تنها بعد از ایجاد مشکل نباشد.

وی نقش وکلای خانوادگی در ارائه مشاوره را مهم دانست و گفت: معاملاتی که از طریق وکیل از ابتدا تا انتها پیگیری می شود، بهتر به نتیجه می رسد.

ادیب برگزاری دوره های آموزشی حل و فصل برای وکلا را ضروری دانست و افزود: طی دو سال اخیر تعداد فارغ التحصیان زن در رشته حقوق بیش از مردان شده است که سیستم آموزش عالی کشور باید تمهیداتی بیندیشد تا مطابق نیاز جامعه وکیل داشته باشیم چراکه آسیب وکیل بیکار بیش از سایر فارغ التحصیلان است.