به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: موضوع حاشیه شهرها به ویژه در کلان شهرها یکی از معضلات اصلی در کشور است که برای حل این مشکل نیازمند برنامهریزی صحیح هستیم.
وی افزود: اگر نگاه متوازن و عادلانه به موضوع برنامهریزی صورت نگیرد، شاهد افزایش مشکلات در حاشیه شهرها خواهیم بود.
وزیر کشور با تاکید بر این موضوع که رفع حاشیهنشینی در مشهد نگاه عادلانه می طلبد ادامه داد: باید در رابطه با حاشیه شهر اقداماتی اساسیتر همراه با انسجام، وحدت، همدلی و هماهنگی صورت پذیرد .
وی یکی از وظایف دولت ایجاد را توازن در مناطق مختلف با اصول اعتقادی و اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: اراده دولت تدبیر و امید ایجاد توازن در مناطق مختلف است که این موضوع در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
رحمانیفضلی افزود: امکانات و منابع مختلف همراه با ظرفیتها و امکانات ویژهای در اختیار استانها قرار میگیرد .
وی با بیان اینکه برای برنامهریزی در جهت ارتقای وضعیت حاشیه شهرها نیازمند برنامهریزی متمرکز هستیم، گفت: خراسان رضوی از لحاظ موقعیتی و دارا بودن مرزهای مشترک با کشورهای بسیاری شرایط مطلوبی در جهت سرمایهگذاری، تولید و موقعیت گردشگری دارد .
رحمانیفضلی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مسئله رسیدگی به حاشیه شهرها به صورت شفاف و مکتوب به دولت ارجاع داده است، بیان کرد: دستگاههای مرتبط با حاشیه شهر مثل راه و شهرسازی به دنبال اجرایی کردن این مسئله هستند که در این رابطه چهار استان کشور در اولویت قرار دارند .
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